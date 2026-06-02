Flera artister ställer in på Trumps festival - Milli Vanilli rage mot politisk koppling

Nyheter från Sverige och världen: Musikfestival som initierats av Donald Trump får fler avhopp efter Milli Vanillis beslut att ställa in. Samtidigt spår det på borserna och flera olyckor och kriminalfall rapporteras.

Det är ytterligare avhopp från musikfestivalen som USA :s president Donald Trump har tagit initiativ till. Milli Vanilli ställer in, rapporterar CNN. Flera artister har redan hoppat av festivallen som anordnas för att fira att det är 250 år sedan USA förklarade sig självständigt.

Bland dem finns Martina McBride, Young MC, Morris Day och Commodores. Fab Morvan i Milli Vanilli säger i en intervju med CNN att det här inte är vad jag gick med på, och att han fått höra att festivalen inte skulle vara politiskt kopplad. Börsdagen i New York blev en relativt stillsam historia i ett läge där investerarna återigen följer händelseutvecklingen mellan USA och Iran.

Dow Jones industriindex steg 0,5 procent, breda S&P 500-index 0,1 medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex pendlade runt nollan. Tidigare under tisdagen kom källuppgifter i iranska medier om att Teheran ännu inte svarat på USA:s senaste förslag till överenskommelse mellan länderna. En trafikolycka har inträffat på Skultunavägen i Västerås, skriver polisen på sin hemsida. Ett barn i 10-årsåldern ska ha blivit påkört.

Barnet ska ha förts till sjukhus och skadeläget är i nuläget oklart. Polisen ska nu utreda hur olyckan gått till. John Thune, majoritetsledaren i senaten, säger enligt AFP att han har diskuterat fonden med justitieminister Todd Blanche och att de enats om att fonden inte ska bli verklighet. Fonden upprättades som en del av en uppgörelse där USA:s president gick med på att dra tillbaka sin stämning mot skattemyndigheten IRS, som riktade sig mot att hans deklarationer läckts till medier.

Fondens närmare 1,8 miljarder dollar skulle gå till personer som anser sig ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal - och inte minst till de som dömts för stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Under måndagen sköts två personer ihjäl i staden Nanyuki i Kenya i samband med protester mot USA:s planer på att etablera ett ebolaisoleringscenter vid en närliggande flygbas, rapporterar BBC. Ett av offren sköts nära Laikipia flygbas och avled senare på sjukhus.

Enligt hans familj deltog han inte i protesterna. Det andra offret fördes till sjukhus av soldater men var redan avliden vid ankomsten. Omständigheterna kring dödsfallen är oklara och polisen har inte kommenterat händelsen. Polisen skriver på sin hemsida att en man som försökt lura en kvinna i 80-årsåldern på smycken och pengar har gripits i Stockholm.

Enligt myndigheten fick kvinnan ett sms om en faktura och en uppmaning om att ringa ett telefonnummer. I samtalet uppmanades kvinnan att lämna ut sitt bank-id, ta ut kontanter och samla ihop smycken. När den misstänkte gärningsmannen sedan begav sig till kvinnans hem greps han av polis. Händelsen utreds som försök till grovt bedrägeri.

En 18-åring knivhöggs så allvarligt att han avled. Polisen hadde då valt att gripa tonåringen utan att hjälpa honom. Händelsen i Southampton debatterades i parlamentet i London på tisdagen, dagen efter att en man dömts till livstids fängelse för dådet. Bilder från polisens kroppskameror visar hur tonåringen klagar på att han inte kan andas men tvingas sätta sig upp när polisen ska sätta på honom handbojor och säger att de tvivlar på att han knivhuggits.

Strax därefter tappar han medvetandet. Händelsen har också utnyttjats i politiken, Reformpartiets ledare Nigel Farage sade enligt Sky News att polisens agerande var bevis för att vita britter inte har samma rättigheter som etniska minoriteter. USA:s president Donald Trump kommer att gå på den ombokade galamiddagen White House Correspondents dinner, rapporterar Reuters. Middagen anordnades i april men avslutades abrupt när en skottlossning ägde rum utanför middagssalen.

Trump, som deltog vid den dramatiska tillställningen, meddelar på tisdagen att han kommer att närvara när middagen hålls igen den 24 juli. Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep i fotboll mot Chile ställs in. Det har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för ebola. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP.

Polisen har larmats till en adress i Örebro där en person påträffats död. Omständigheterna kring dödsfallet är oklara och därför har en förundersökning om mord inletts, skriver myndigheten på sin hemsida. En man har anhållits, som skäligen misstänkt, uppger polisen. En undersökning av den misstänkta brottsplatsen genomförs. Polisen har även knackat dörr i närheten och tagit beslag





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