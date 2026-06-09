Flera bränder och olyckor samt internationella händelser skakar Sverige och världen

Den här artikeln samlar flera nyhetsbreaks från svensk inrikes och utrikesbevakning: En trafikolycka i Svalöv krockade en taxi med en personbil vilket ledde till tre skadade och stängda vägar. Samtidigt upplever järnvägstrafiken ett större hinder mellan Stockholm och Göteborg på grund av en rivna kontaktledning. SVT meddelar om omorganisation med nedprioritering av sporten och kortare sändningstid för Sportnytt. Internationellt har ebola i Kongo-Kinshasa krävt över 100 liv och WHO har startat en storskalig insats. I Mellanöstern eskalerade spänningarna när Israel varnar invånare i Tyr om attacker efter att bomber redan föll över staden. Inom svensk kriminalreportage har en våldsam lägenhetsfest i Bandhagen lett till anmälningar för misshandel och en gatubrott på Sveavägen där en man jagades med en stol. Överåklagare Mats Svensson avvisar en resning i Knutbymordet. Ytterligare trafikolyckor och misshandelsfall rapporteras från flera svenska orter.

I Svalöv krockade en taxi med en personbil vilket resulterade i tre skadade personer, två av dem var i taxin. En av de skadade fördes till sjukhus med ambulans och polisen har stängt av Länsväg 108 .

Samtidigt pågår ett större stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg orsakat av en rivna kontaktledning mellan Hallsberg och Laxå enligt Trafikverket. Stoppet inträffade klockan 10.30 och tidsramen för när trafiken kan återupptas är oklar. Inom medialinsen meddelades att elska SVT Sport nedprioriterar elva tjänster som en del av en större omorganisation där totalt 141 tjänster kommer att omfattas av besparingar på både SVT Nyheter och Sports avdelningar.

Detta innebär att Sportnytt får kortare sändningstid och sporten kommer inte längre att vara en del av Morgonstudion. Antalet fasta anställningar inom sportavdelningen är oklart. På den internationella scenen har mer än 100 personer omkommit i det senaste utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa enligt landets myndigheter. Av 550 rapporterade fall har 101 personer avlidit och 19 tillfrisknat.

Mörkertalet anses vara högt och smittan har enligt uppgifter spridit sig längre än sedan mitten av maj då de första rapporterna kom. Utbrottet orsakas av Bundibugyo-virusvarianten för vilken det finns inga vaccin eller specifika behandlingar. Grannlandet Uganda har stängt sin gräns till Kongo-Kinshasa och Världshälsoorganisationen WHO har lanserat en insats värd nästan fem miljarder kronor för att stoppa spridningen.

I Mellanöstern har Israels armé varningat invånare i den libanesiska staden Tyr och omgivande områden om kommande attacker och uppmanat dem att evakuera. Denna varning kom efter att bombnedslag rapporterats i staden innan varningen nådde fram. Den israeliska anfal mot Libanon är extra känsligt eftersom det ligger i en tid av ökat spänningstal efter Irans attack mot Israel vilket ledde till omfattande eldväxling mellan Iran och Israel under söndagen och måndagen.

I Sverige har polisen utrett en händelse i Bandhagen där en lägenhetsfest utvecklades till våldsam misshandel. Polisen larmades om skrik och att möbler kastades och vid ankomsten hittade de fyra personer i och utanför lägenheten med blödande sår. En man och en kvinna fördes till sjukhus och anmälningar har upprättats för grov misshandel och misshandel av normalgraden. Ytterligare en händelse inträffade på Sveavägen i Stockholm där en person blev slagen och jagad med en stål under ett bråk.

Gärningsmannen flydde platsen och offret skadades inte allvarligt. Överåklagare Mats Svensson har meddelat att han inte kommer att återuppta förundersökningen i Knutbymordet eller ansöka om resning. Hans bedömning är att nya tolkningar av redan prövade material och hypoteser om alternativa händelseförlopp inte är tillräckliga för att inleda en ny utredning. I en annan olycka i Mark i Kinna skadades en tonårspojke som åkte cykel efter att ha kraschat in i en personbil bakifrån.

Pojken fördes till sjukhus med helikopter och hans skadeläge är oklart utan misstanke om brott. I Sävsjö misshandlades en man i 40-årsåldern eventuellt med ett tillhygge efter att ha konfronterat två okända män på sin fastighet. Mannen skadades i ansiktet men behövde ingen ambulans och de misstänkta har inte hittats. I Norrköping hittade en polispatrull en skadad man utomhus i Hageby.

Mannen, 25 år, hade blivit misshandlad med ett tillhygge och fördes till sjukhus men bedöms inte vara allvarligt skadad





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