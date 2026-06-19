Flera brott, vädervarningar och olyckor drabbar Sverige och Europa

Polisen gripit en äldre kvinna för sexuellt ofredande, en 75‑årig man för vapenhot, SMHI varnar för oväder under fotbollsmatch, samt rapporter om drunkning, hundbitning, tågkollision och Volvo‑återkallelse.

Polisen har idag informerat om flera pågående händelser i Sverige och utomlands som belyser både allvarliga brott och extraordinära situationer. En äldre kvinna i 75‑års åldern har gripits i Hagalundsparken i Solna efter att en man i 20‑årsåldern anklagat henne för sexuellt ofredande.

Enligt den drabbade har kvinnan, som var kraftigt berusad, rört vid honom på ett oönskat sätt och dessutom urinerat framför honom. På grund av de allvarliga anklagelserna har polisen spärrat upp ärendet för vidare förundersökning och kvinnan hålls för närvarande i förvar under misstanke om sexuellt ofredande. Samma kväll inträffade en annan incident i Karlskrona där en 75‑årig man greps efter att ha hotat flera personer med två skjutvapen under midsommaraftonskvällen.

Mannen hade både vapen och ammunition på sig och misstänks nu för grovt olaga hot samt brott mot vapenlagen. Lyckligtvis har ingen skadats i den händelsen, men myndigheterna har varnat för en fortsatt hög beredskap kring vapenrelaterade brott under helgen. Vädret har också satt sin prägel på helgens aktiviteter. SMHI har varnat för ett omfattande oväder som kan drabba stora delar av landet på lördagen, vilket skapade oro bland fotbollsfans som planerade att se matchen Sverige‑Nederländerna på en utomhusstorskärm.

Prognosen visar att de värsta regn‑ och åskblåstren kan hålla i sig i två timmar, ungefär från klockan 19.00 till 21.00, vilket skulle omfatta den största delen av matchen. Meteorolog Toni Fuentes på SMHI understryker dock att situationen fortfarande är osäker och uppmanar allmänheten att hålla sig uppdaterade via lokala kanaler. Samtidigt har polisen i Stockholm svarat på upprepade samtal om två berusade män som stör ordningen i Södra Hammarbyhamnen.

De är i 50‑ till 55‑årsåldern, har visat sina könsorgan offentligt, druckit alkohol och kräkt. En av dem har förvisats från platsen, medan den andra har förts till en annan stadsdel och nu misstänks för hets mot folkgrupp. Flera andra incidenter har rapporterats under dagen. I Storfors kommun har två personer och deras hund hamnat i sjönöd efter att motorn på deras elkraftdrivna flotte slutat fungera.

SOS Alarm larmade räddningstjänsten som nu är på väg för att bogsera flotten i land. På Gullmarsplan i Stockholm har en kvinna i 70‑årsåldern blivit biten av en hund under ett bråk, vilket resulterade i bladskador på benet. Hundens ägare, en man i 80‑årsåldern, misstänks nu för vållande till kroppsskada. I England har två passagerartåg kolliderat nära Bedford, med flera allvarligt skadade och en massiv insats av ambulanshelikoptrar och över 30 utryckningsfordon.

Hälsominister James Murray har uttryckt sina tankar för de drabbade, medan lokalparlamentariker Mohammad Yasin har bett om stöd till de drabbade familjerna. I Göteborgs skärgård larmades SOS om en misstänkt drunkning vid Brännö, där en person bargetts upp ur vattnet av räddningstjänst. På Gotland har ett mindre bråk om priset på en ost i Lärbro snabbt lösts utan anmälning efter att polisen ingripit.

Slutligen återkallar Volvo 64 000 laddhybrider, däribland cirka 4 500 i Sverige, på grund av ett fabrikationsfel som kan leda till överhettning och brandrisk. Ägare uppmanas att sluta ladda fordonen och köra på bensin tills de kan kontrolleras. En dramatisk situation inträffade dessutom i Stenshuvuds nationalpark i Skåne där ett par fastnade på en klipphylla utanför den egna stigen. Efter en längre räddningsinsats lyckades de befrias utan skador





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brott Väder Olyckor Polisen Återkallelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morgonolycka i Karlskrona, OpenAI expanderar till Stockholm och flera andra nyheter från Sverige och världenDen här artikeln samlar flera diverse nyheter från den svenska medieagendan och internationella händelser. Här finns information om en trafikolycka i Karlskrona, OpenAI's beslut att öppna ett kontor i Stockholm, ett misshandelexempel i Ronneby, lösta problem på Stockholms tunnelbana, Försvarsmaktens stora minkastaravtal, en robotattack i Kiev, det motsägelsefulla utvecklingen om ett möjligt USA-Iran avtal och avgifter i Hormuzsundet, Ebolautsbrottet i Kongo och ett flygkrasch nära Moskva.

Read more »

Flera trafikolyckor inträffar over hela Sverige - trafikstörningar och köerDet har skett en rad trafikolyckor över hela Sverige under eftermiddagen med kollisioner på väg 1936, E6, E22 och andra trafikintensiva sträckor. Flera personer har förts till sjukhus och trafiken har påverkats i flera kommuner.

Read more »

Kvinna till sjukhus – polisen misstänker brottSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Två berusade män uppträder störande i Göteborg, flera incidenter i Sverige och StorbritannienPolisen i Göteborg har larmats efter att flera personer ringt in om två berusade män som uppträder störande. Männen visar sina könsorgan, dricker alkohol och kräks. En kvinna i 70-årsåldern har blivit biten av en hund i samband med ett bråk på Gullmarsplan i Stockholm. Hundens ägare, en man i 80-årsåldern, är misstänkt för vållande till kroppsskada. En person har hittats död i vattnet efter en misstänkt drunkning i Göteborgs skärgård. En man och en kvinna satt fast på en avsats i Stenshuvuds nationalpark och kunde inte ta sig därifrån. En minderårig pojke har blivit misshandlad och bestulen på sin elsparkcykel i Åkersberga. En motorcykel och en bil har krockat på Malmövägen i Lomma. En hund har blivit påkörd på E4 i höjd med Hagaparken och har dött. Flera ministrar väntas uppmana Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att avgå.

Read more »