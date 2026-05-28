Flera döda i amerikanska attacker och trafikolycka - Israels evakueringsorder i Libanon

Två män dödades i en amerikansk attack mot en drogbåt i Stilla havet. 13 personer omkom i en bussolycka i Kina. Israel utfärdade evakueringsorder i Tyre. USA attackerade iranska mål och explosioner hördes nära Bandar Abbas.

Två män har dödats i en amerikansk attack mot en båt som USA anklagar för att ha transporterat droger i östra Stilla havet. Det är den andra attacken i sitt slag på två dagar.

Enligt AFP:s siffror har nära 200 personer dödats i liknande amerikanska attacker sedan USA inledde dem i september. Attacken skedde under onsdagen och är en del av en serie operationer mot narkotikasmuggling i regionen. Samtidigt har 13 personer dött och tre skadats i en trafikolycka i Kina. En överfull minibuss krockade med en lastbil på en motorväg under natten mot torsdagen, lokal tid.

Minibussen, som hade plats för nio personer, transporterade 16 personer. Olyckan inträffade när bussen körde in i lastbilen bakifrån. Det statliga kinesiska mediebolaget CCTV rapporterade om händelsen. I en separat utveckling har Israels militär utfärdat en evakueringsorder för invånare i den libanesiska staden Tyre.

Militären uppger att de kommer att rikta in sig mot Iranstödda Hizbollah i området. Invånare som bor i närheten av vissa byggnader uppmanas att lämna och resa norr om floden Zahrani. Enligt det israeliska uttalandet innebär det en risk för dem som stannar kvar. USA har också genomfört attacker mot mål i Iran som de uppger utgjorde ett hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart.

Enligt AP sköts fyra iranska drönare ner och en bas attackerades varifrån en femte drönare var på väg att avfyras. En källa uppger för NBC News att attackerna var begränsade och inte innebär att mer omfattande attacker mot Iran har inletts igen. Källan tillägger att drönarna varken träffade civila eller militära mål. Uppgifterna kommer efter att iransk media rapporterat om explosioner öster om staden Bandar Abbas nära Hormuzsundet.

Det är andra gången den här veckan som USA genomfört attacker i Iran som de menar har varit i självförsvar. Tre explosioner har hörts öster om Bandar Abbas, en iransk hamnstad och marinbas nära Hormuzsundet. Irans halvstatliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att den exakta platsen och orsaken till ljuden fortfarande är okända och att uppföljningar pågår. Händelsen inträffade kort efter att USA meddelade sina attacker mot iranska mål.

Utvecklingen i regionen är spänd, med flera incidenter under den senaste veckan som involverar både USA och Iran samt deras allierade





