Flera händelser i fokus: Åtal efter banankast, vapenfynd och prisökningar

Sammanfattning av aktuella nyheter: Åtal för banankast mot talmannen, lägenhetsbrand, vapenfynd på förskola, återkallelse av ost-nuggets, kraftigt höjda dieselpriser, skjutning i Alby, åtal för mord på rappare och dödsfall i Libanon.

En rad händelser har präglat nyhetsbilden. En 16-årig pojke har åtalats för ofredande efter att ha kastat en banan mot talmannen Andreas Norlén under en föreläsning i Norrköping. Händelsen inträffade i början av mars i år. Pojken medger händelseförloppet men förnekar brott. Talmannens livvakter ingrep och omhändertog pojken. Polisutredningen ledde till åtal. Vidare har en lägenhetsbrand i Hornstull på Södermalm bekämpats av räddningstjänsten.

Inledningsvis var en större insats med polis, ambulans och räddningstjänst på platsen, men branden släcktes och läget är nu under kontroll. Orsaken till branden är oklar, liksom hur den uppstod. Polisen utreder även ett misstänkt vapen som hittats på en förskola i Västerås. Föremålet, som påträffades av barn i ett skogsparti, har tagits om hand för teknisk undersökning. En anmälan om grovt vapenbrott har upprättats, men ingen misstänkt finns i nuläget. Axfood återkallar ytterligare en batch av Garants Chili Cheese Nuggets på grund av en risk för plastbitar i produkterna. Återkallelsen gäller produkter med bäst före-datum 2027/09/19. Konsumenter uppmanas att återlämna produkten för ersättning. Drivmedelspriserna har stigit kraftigt igen. De större drivmedelsbolagen höjer dieselpriset för företagskunder med 1,10 kronor per liter. Bensinpriset har höjts mer marginellt. Detta följer på en sänkning dagen innan. En man i 30-årsåldern har hittats skjuten i Alby söder om Stockholm. Mannen hittades utomhus och en person har gripits. Polisen rubricerar händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott. Skadeläget är oklart och polisen utreder om brottsplatsen är den plats där mannen anträffades. Två män åtalas för mordet på rapparen Gaboro i Norrköping i december 2024. En 22-årig man åtalas för mord och grovt vapenbrott och en 30-årig man åtalas för medhjälp till mord. Åtalet inkluderar mordförsök efter en skjutning i Gusum. Utrikesdepartementet bekräftar att två svenska barn dödades i ett flyganfall i Libanon i mars. En svensk man har gripits i Thailand, efterlyst av Interpol





Åtal Banan Priser Skjutning Dödsfall

