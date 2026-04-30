Flera händelser i Stockholm och runt om i landet – från trafikolyckor till konststölder och vårdskador

En sammanfattning av dagens nyheter, inklusive en trafikolycka på Södermalm, börsuppgång, politiska diskussioner, konststölder, en våldsam incident i Sollentuna, dödsfallet hos en framstående genetiker och en tragisk vårdskada i Malmö.

En kvinna i 80-årsåldern blev påkörd av en buss på Rosenlundsgatan i Stockholm och skadades lindrigt. Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.

I ett separat incident på Hornsgatan skadades en skåbilsförare och fördes till sjukhus för kontroll, men ingen annan skadades. Stockholmsbörsen avslutade april med en uppgång, i linje med andra Europabörser, och OMXS-index steg 0,6 procent. Denna vändning kommer efter åtta dagars nedgång orsakad av oro kring Irankriget, vilket raderat över 5 procent av börsens värde. Årsavkastningen ligger dock fortfarande på plus 1,8 procent.

Oljepriset har fallit kraftigt till cirka 116,50 dollar per fat, efter att ha nått en toppnivå på över 126 dollar under natten. Dollarn och marknadsräntorna pressas också nedåt. Gruppledarna för riksdagspartierna, exklusive Sverigedemokraterna, möts för att diskutera röstningssystemet efter anklagelser om fusk från SD:s sida genom missbruk av kvittningssystemet. Miljöpartiet initierade mötet, och Moderaterna vill även ha ett möte nästa vecka med SD inkluderat.

I London har en ny staty plötsligt dykt upp på Waterloo Place, föreställande en kostymklädd man vars ansikte skyms av en fladdrande fana. Konstverket misstänks vara skapat av Banksy. Samtidigt har Vadstena kommun, efter stölder av bronsskulpturer, valt att tillfälligt ta bort offentlig konst i brons och koppar, efter råd från polisen. Grannkommunen Motala har drabbats av liknande stölder, och kommunen misstänker att konstens värde i form av dyrbara metaller är orsaken.

I Sollentuna larmade en man i 30-årsåldern polis efter att en kvinna, träffad via en dejtingapp, hindrade honom från att lämna hennes lägenhet och dessutom bitit honom. Kvinnan greps efter våldsamt motstånd och misstänks för grov misshandel, olaga frihetsberövande, våldsamt motstånd, hot mot tjänsteman och narkotikabrott. Den amerikanske genetikern Craig Venter, en pionjär inom DNA-forskning, har avlidit vid 79 års ålder.

Venter ledde på 1990-talet en kapplöpning mot det offentligt finansierade HUGO-projektet för att kartlägga den mänskliga arvsmassan, och lyckades 2000 presentera den första sekvensen av genomet tillsammans med Francis Collins. Han påstod sig även 2010 ha skapat syntetiskt liv, vilket dock möttes av skepsis. I Malmö anmäler Region Skåne en allvarlig vårdskada enligt lex Maria efter att en nyfödd baby avled i sepsis efter en förlossning.

Kvinnan sökte vård i vecka 32 efter att ha läckt fostervatten, men beslutet att vänta med igångsättning ledde till ett akut kejsarsnitt och barnets tragiska bortgång. Slutligen har polisen bekräftat att de 30 eleverna och två lärarna som tidigare rapporterades saknade nu är hittade och inte behöver någon hjälp





