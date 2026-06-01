Flera händelser: Nvidia lanserar ny datorchip, lagändringar för unga utsatta och bostadsstöd från Socialdemokraterna

Sammanfattning av nyheter: Nvidia expansion, migrationslagjusteringar, bostadsinitiativ och andra aktuella händelser.

Olyckan inträffade vid Eklundsnäsbadet där dykare och ytbärgare lyckades få upp en person ur vattnet. Polis och räddningstjänst är på plats och ett stort område runt den brinnande sopbilen har spärrats av. Dessutom har Iraks förbundskapten Graham Arnold presenterat den slutgiltiga VM-truppen, där sex svenskar åker till mästerskapet, men Hammarbys ytter Montander Madjed får nobben på grund av tidigare kritik av landslaget på sociala medier.

I ett annat ämne presenterar Tidöpartierna justeringar av migrationslagarna, där personer mellan 18 och 21 år som förlorat sitt uppehållstillstånd baserat på anknytning ska kunna beviljas ett nytt eget tillstånd, inklusive de som fått ett laga kraft vunnet utvisningsbeslut. Regeringen och SD har enats om en så kallad ventil för de omdebatterade tonårsutvisningarna, och de nya bestämmelserna ska vara permanenta. En man i 40-årsåldern skadades utanför en adress i Sandvikens kommun och avled på sjukhuset.

Två män är misstänkta på sannolika skäl för att ha förövat brottet. Socialdemokraterna lovar stöd till 10 000 nya bostäder på högskoleorter och där nya industrier etableras, för att hjälpa unga med bostadsproblemen. Bostadsstödet kommer att knytas till att hyrorna hålls på rimlig nivå. Vidare har en man anhållits i Kungälvs kommun misstänkt för två mordförsök och ett barnfridsbrott efter att ha angripit två personer med ett tillhygge.

I fotboll har Häckenstjärnan Felicia Schröder byts ut i halvtid efter en smäll i matchen mot Kristianstad, och Rebecka Blomqvist kallas in till landslaget inför VM-kvalen. Moderaterna vill göra månadskort i kollektivtrafiken till en skattefri förmån för arbete, vilket enligt statsminister Ulf Kristersson skulle innebära att familjer sparar upp till 2500 kronor i månaden.

Nvidia - världens högst värderade börsbolag - ger sig in på pc-marknaden med en ny processor, RTX Spark Superchip, som lanseras i höst i bärbara och skrivbordsdatorer från Dell och Lenovo. Aktien steg 2,4 procent i terminshandeln medan konkurrenter som Intel, Qualcomm och AMD föll





