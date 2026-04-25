Flera händelser runt om i landet: Explosion, valförlust och olyckor

En sammanfattning av dagens nyheter, inklusive en explosion i Eslöv, Viktor Orbáns avgång, en drunkningsolycka i Malmö, en rasad scen i Göteborg och andra incidenter.

En rad händelser har rapporterats runt om i landet under dagen. I Eslöv har en detonation skett vid en villa, vilket resulterat i skador på ytterdörren och flera fönster.

En person befann sig i villan vid tidpunkten för explosionen, men ska inte ha skadats fysiskt. Polisen har spärrat av området och inväntar nationella bombskyddet för att undersöka platsen och samla in bevis. Vittnen kommer att förhöras i syfte att klargöra händelseförloppet och eventuella orsaker till explosionen. Samtidigt har det skett en dramatisk förändring i Ungerns politiska landskap.

Avgående premiärminister Viktor Orbán lämnar parlamentet efter ett förkrossande valresultat för hans parti Fidesz. Oppositionsledaren Péter Magyar har vunnit valet med stor marginal, vilket sätter punkt för Orbáns 16 år vid makten. Orbán själv har meddelat att han återlämnar sitt mandat och fokuserar på att omorganisera det nationella lägret. Vidare har en allvarlig incident inträffat i Malmö där ett barn under fem år nästan drunknade vid ett badhus och fördes med ambulans till sjukhus.

Barnet var vaket och talbart vid transporten, men händelsen har lett till en anmälan om vållande till kroppsskada mot vårdnadshavaren. I Göteborg har en scen rasat på Nya varvet på grund av starka vindar, vilket resulterat i lindriga skador på två personer. Polisen har lämnat platsen efter att ha konstaterat att ingen behövde sjukhusvård. Utöver dessa händelser rapporteras en gräsbrand på Åsums ängar i Kristianstad, där räddningstjänsten kämpar mot elden med flera enheter och stöd från Sjöfartsverkets helikopter.

En man i 25-årsåldern har hamnat i en tvist med ett spelbolag efter att ha vunnit nära 600 000 kronor, men fått sitt konto spärrat då bolaget hävdar att vinsten berodde på ett tekniskt fel. Köpenhamns flygplats Kastrup har drabbats av tekniska problem som orsakar långa köer i passkontrollen. I Luleå har fyra unga män gripits misstänkta för olaga intrång och skadegörelse i ett hotellrum.

En äldre man misstänks för sexuellt ofredande efter att ha blottat sig i en park i Rissne, Sundbyberg. Slutligen har en bil voltat av vägen i Kvänum, Vara kommun, vilket resulterat i att två personer fördes till sjukhus med oklart skadeläge, och en man har förts till sjukhus efter att ha kört in i en mur i Tumba, misstänkt för drograttfylleri





