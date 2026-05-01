Flera händelser runt om i landet: Misstänkt våldtäkt, bombskydd, dödsolycka och vädervarningar

En sammanfattning av flera nyhetshändelser från fredagen, inklusive en misstänkt våldtäkt i Kungsbacka, ett farligt föremål i Malmö, en dödsolycka i Trollhättan, vädervarningar för Lapplandsfjällen och ett bevattningsförbud på Gotland.

Under natten mottog polisen en anmälan om en misstänkt våldtäkt i Kungsbacka kommun. Polisens presstalesperson Johan Håkansson meddelar att de, med hänsyn till förundersökningssekretess och de inblandade parternas integritet, inte kan lämna ut ytterligare detaljer.

Enligt uppgifter från Aftonbladet ska den misstänkta våldtäkten ha ägt rum på en krog. Det är för närvarande oklart om någon person har gripits i samband med händelsen. Håkansson bekräftar att han inte har någon information om eventuella gripanden.

Parallellt med detta har ett potentiellt farligt föremål upptäckts i centrala Malmö, vilket har lett till att korsningen Föreningsgatan/Amiralsgatan samt delar av Drottninggatan har spärrats av. Boende på Amiralsgatan, mellan Drottningatan och Föreningsgatan, har omhändertagits och bussar som befinner sig inom avspärrningsområdet har evakuerats. Polisen uppmanar alla personer som befinner sig i restauranger, butiker eller liknande lokaler i det berörda området att stanna kvar inomhus. Nationella bombskyddet är på väg till platsen för att undersöka föremålet.

Vidare rapporteras om en tragisk motorcykelolycka i Trollhättan där en man i 20-årsåldern har avlidit. Olyckan inträffade vid 08:38 på fredagsmorgonen och utlöste ett omfattande räddningsarbete med närvaro av räddningstjänst, ambulans och polis. Vägen var avstängd under räddningsarbetet, men öppnades återigen vid 10-tiden. Samtidigt utfärdar SMHI en vädervarning för snö och starka vindar som väntas drabba Norra Lapplandsfjällen under lördagen.

Varningen gäller mellan klockan 10 och 20 och varnar för vindstyrkor på över 20 meter per sekund i kombination med snöfall, vilket gör fjällvandring riskabel för oerfarna. Ett bevattningsförbud råder nu på stora delar av Gotland fram till den 1 september, vilket innebär att kommunalt vatten endast får användas till nödvändigheter som hygien, mat och dryck. Vattning av gräsmattor och växtlighet med vattenspridare är förbjudet. Förbudet gäller främst norra och centrala Gotland, inklusive Visby och Fårö.

Polisen fortsätter att utreda mordet på 25-åriga My i Rönninge och uppmanar vittnen som befann sig i området under julhelgen att kontakta dem. 26-åriga Vilma Andersson är häktad misstänkt för mordet. I Danmark fortsätter elbilsförsäljningen att öka kraftigt, med över 96 procent av försäljningen till privatpersoner under april som elbilar. Antalet elbilar på danska vägar har ökat från 400 000 till 600 000 på ett år. Ett amerikanskt kustbevakningsfartyg som försvann under första världskriget har hittats utanför Storbritanniens kust.

Fartyget, Tampa, sjönk efter att ha torpederats av en tysk ubåt, och alla 131 personer ombord omkom. Vid 04-tiden på fredagen larmades polisen om en skadad man i Bollebygd. Mannen, i 45-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans, men hans skador bedöms inte som livshotande. Polisen rubricerar händelsen som mordförsök och har spärrat av ett område.

En flicka i 16-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en taxi i Lund. Polisen har beslagtagit taxin för teknisk undersökning. En man i 20-årsåldern misstänks för brott efter att ha kört i fel riktning i en rondell i Enköping





