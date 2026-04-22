Flera händelser runt om i landet och internationellt

En sammanfattning av dagens nyheter, inklusive en försvunnen pojke som återfunnits, brottsutredningar, trafikolyckor, arbetsmarknadsläget och ekonomiska rapporter.

Polisen rapporterar att en pojke som varit försvunnen i Borlänge sedan måndagen har återfunnits. Samtidigt utreder polisen ett misstänkt grovt brott i en park på Södermalm i Stockholm .

Enligt uppgifter till Aftonbladet har en incident inträffat, men ingen misstänkt har gripits i nuläget. Vidare har åklagaren hävt häktningen av en rysk befälhavare som tidigare varit häktad misstänkt för brukande av falsk urkund. Åklagaren bedömer att invändningen om bristande kännedom om handlingarnas falskhet inte kan motbevisas efter omfattande utredning. Kustbevakningen bordade fartyget Caffa utanför Trelleborg i början av mars i samband med utredningen.

I södra Storstockholm är Huddingevägen totalavstängd efter att en kranbil kört in i en gångbro i Fullersta. Skadorna på bron är omfattande och påverkar trafiken avsevärt. Föraren ska ha lämnat platsen, vilket resulterat i en anmälan om smitning. Internationellt har ett containerfartyg blivit beskjutet av Irans revolutionsgarde nordost om Oman.

Fartygets brygga fick stora skador, men ingen i besättningen skadades. Flera andra händelser har rapporterats under dagen. En trafikolycka med tre personbilar inträffade på E6 i Trelleborg utan allvarliga personskador. I Falkenberg blev en man påhoppad av flera personer och misshandlad.

Antalet medlemmar i a-kassorna har passerat fyra miljoner, vilket är en ökning som förklaras av den höga arbetslösheten och ökad otrygghet på arbetsmarknaden. Luleå hamn är stängt efter att en gasvarnare larmat för vätecyanid, även om larmet kan bero på en okalibrerad sensor. En arbetsplatsolycka i Örebro resulterade i att en person fick ett föremål över sig och fördes till sjukhus. Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på nästan 8,2 miljarder kronor för första kvartalet, vilket överstiger analytikernas förväntningar. Industrikoncernen ABB rapporterar också en kraftigt stigande orderingång under första kvartalet





