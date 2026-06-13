Flera händelser: Spik på Vätternrundan, misstänkt mordförsök, ryska plan och politiska debatter

En sammanfattning av dagens nyheter: sabotage mot Vätternrundan, misstänkt mordförsök i Alvesta, indisk flygkrasch, Jimmie Åkessons tal, borttagning av Trumps namn, ifrågasatta barnkvarlevor i Kanada, ryska flygplan nära Sverige och debatter i riksdagen.

Polis en utreder en allvarlig skadegörelse under Vätternrundan där någon lagt ut småspik på vägen mellan Godegård och Zinkgruvan nära Motala. Ett tiotal cyklister drabbades först, men antalet har ökat till omkring 100.

Vägen har sopats en gång och ytterligare en sopning planeras. Polisen är på plats och arbetet pågår. Två personer har förts till sjukhus efter ett misstänkt mordförsök utanför Alvesta. De hittades skadade i en bostad på lördagen, som nu är avspärrad.

Ingen är gripen och polisen utreder händelsen utan att gå in på detaljer. Fem militärer omkom när ett indiskt flygplan av typen An-32 kraschade nära en bas i Assam. Andrepiloten överlevde enligt militärkällor. Planet är rysktillverkat och används ofta i bergiga områden.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson talade på partiets val-kickoff i Upplands Väsby och sade att SD är partiet som kan vända underläget för Tidöpartierna i opinionen. Han betonade att partiet måste nå storstadsväljare och kvinnor. Åkesson sade också att SD definitivt säger nej till marknadshyror, både för befintliga och nyproducerade hyresrätter. Arbetet har inletts med att ta bort Donald Trumps namn från Kennedy Center i Washington.

En domstol har underkänt Trumps planer på att döpa om kulturhuset och stänga det för renovering. Personal tog ner bokstäverna under jubel från en folksamling som skanderade 'Ta ner skylten!

'. Kanada skakades för fem år sedan av uppgifter om att kvarlevor av 215 barn hittats i omärkta gravar vid en nedlagd katolsk skola i Kamloops. Nu ifrågasätter tidningen The Globe and Mail sin egen rapportering. Trots omfattande undersökningar har inga kvarlevor bekräftats eller grävts fram.

Ryska stridsflygplan flög nära svenskt luftrum i Östersjön under fredagen, vilket fick svenska incidentberedskapen att genomföra två insatser. Enligt Försvarsmakten är båda incidenterna mycket allvarliga och hotar Sveriges territoriella integritet och säkerhet. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag före valet hålls debatter i riksdagen under helgen. Lördagen debatteras skärpta straffskalor och söndagen debatteras vandelskrav för uppehållstillstånd





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