Flera händelser: Tankfartyg i brand, spionåtal, tågstopp och vattenbrist

Ett tankfartyg har fattat eld utanför Omans kust. Samtidigt råder stora störningar i Stockholms kollektivtrafik, vattenbrist på Gotland, en person fast i sumpmark, mc-krock, domar ändrade efter LVU-ärenden, Marius Borg Høiby fortsatt häktad, kontroller av jordgubbsförsäljning, morddom fastställd och spionåtal.

Ett tankfartyg har fattat eld utanför Omans kust i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Enligt den brittiska sjöfartsbevakaren UKMTO har en person skadats, medan två personer fortfarande saknas.

Enligt Reuters finns misstankar om att branden kan ha orsakats av en amerikansk attack. Uppgifterna har ännu inte bekräftats. Samtidigt är det just nu måttliga eller stora störningar för nästan alla färdmedel inom Stockholms kollektivtrafik, enligt SL:s hemsida. På tunnelbanans röda linje är det sedan knappt två veckor tillbaka fel på banan på grund av ett signalfel.

På gröna är det stopp mellan Kristineberg och Åkeshov på grund av ett spårhinder. Även pendeltågen, bussarna, och spårvagnarna har drabbats av störningar. Det enda färdmedel som inte verkar dras med problem är båten. Alla Arlanda Express-tåg står still sedan ungefär en timme tillbaka på grund av ett elfel på banan.

På grund av brist på regn har vattenläget blivit ännu sämre på Gotland. Redan nu uppmanas gotlänningarna spara vatten och det är till exempel förbjudet att fylla pooler med kommunalt dricksvatten. Under en pressträff på onsdagen berättar regionen att man sänker trycket i vattenledningarna på ön. En person ska ha fastnat i en sumpmark utanför Norrköping.

Räddningstjänst, ambulans, brandmän, drönare och polis har åkt till platsen för att leta efter personen. Larmet kom in runt 13.15 på onsdagen. En motorcykel körde in i en lastbil i Sävsberg på onsdagen. MC-föraren skadades vid kollisionen och fördes med ambulans till sjukhus.

Han är misstänkt för grov olovlig körning och att inte ha anpassat avståndet. Lastbilschauffören skadades inte. Tre barn omhändertogs enligt LVU i södra Stockholm, vilket ledde till hot och brandattacker mot socialtjänst och politiker i Huddinge. Barnens pappa, som befinner sig i Turkiet, misstänks ha planerat dåden för att få tillbaka barnen.

I mars i år dömdes barnens mamma till elva månaders fängelse för att ha fört bort barnen. Två av de huvudmisstänkta medhjälparna dömdes då till 13 respektive 10 års fängelse för bland annat grov mordbrand. Nu ändrar hovrätten flera av domarna från Södertörns tingsrätt. Mammans straff sänks till villkorlig dom.

Även fyra av hennes medhjälpare får sänkta straff. De två huvudmisstänkta döms nu till 12 år och 6 månaders respektive 9 års fängelse. Norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får inte lämna häktet. Hovrätten meddelar att han ska vara fortsatt häktad.

Han är åtalad bland annat för flera fall av våldtäkt och har suttit häktad sedan slutet av januari. Under tiden han varit häktad har hans mammas, kronprinsessan Mette-Marit, hälsosituation förvärrats. Borg Høiby har velat släppas ur häktet för att kunna vara med sin sjuka mamma. Under några veckor i juni kontrollerar Helsingborgs stad och polisen jordgubbsförsäljare.

Anledningen är att bidra till sund konkurrens, goda arbetsvillkor och korrekt information om de jordgubbar som säljs. Det är tredje året i rad som kontrollerna genomförs. Tidigare år har kontrollerna visat brister i märkning, spårbarhet och arbetsvillkor. I juli förra året åkte Emma Alexandersson, 31, hem till expojkvännen och knivhögg honom till döds.

Värmlands tingsrätt dömde henne till 18 års fängelse för mord. Nu har hovrätten fastställt domen och påföljden. Emma Alexandersson har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet för mord och i andra hand lindrar straffet. Åklagaren har yrkat på livstids fängelse.

En 34-årig man har i dag åtalats för försök till spioneri för Rysslands räkning. Han är också åtalad för olaga förföljese från december 2025 till januari 2026. Den misstänkte har tidigare arbetat inom försvarsmakten och har i sitt dåvarande arbete fått del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde. I en resa till Moskva 2025 hade han försökt röja uppgifter han fått del av under sitt arbete





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tankfartyg Brand Spionåtal Tågstopp Stockholm Vattenbrist Gotland Våldsdåd

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flera nyheter: Trafikkaos, äldreomsorgsreform och drönarattackerTrafiken på E6 påverkas av upprustning, regeringen vill öka tryggheten för äldre, och Ukraina fortsätter drönarattacker mot Ryssland.

Read more »

Pojke skadad i elsparkcykelkrock - Helly Hansen återkallar flytvästar samtidigt som flera andra händelser rapporterasEn tonårs pojke skadades i en krock mellan elsparkcykel och bil i Sandviken medan Helly Hansen återkallar riskfyllda flytvästar. Läs om andra brådskande händelser från hela Sverige: ett stötande möte i Luleå, ett slagsmål i Linköping, trafikkaos på E4, en brandsituation vid Rysslands ambassad och en allvarlig arbetsplatsolycka. Dessutom besöker Xi Jinping Nordkorea och regeringen lanserar en utredning för säkerhet i äldreomsorgen.

Read more »

Polisen larmades till Möja efter vapenliknande föremålPolisen larmades till Möja i Stockholms skärgård strax efter klockan 17 på måndagskvällen efter att kaptenen på en passagerarbåt ringt in och rapporterat om ett vapenliknande föremål. Kaptenen hade sett en eller flera personer som riktade ett vapenliknande föremål mot båten när han släppt av passagerare och backade ut. Nederländernas backstjärna Jurriën Timber missar fotbolls-VM på grund av en ljumskskada. Den 24-årige Arsenal-backen tvingas kasta in handduken på grund av sin skada. Tre män, en styrelseordförande i ett börsnoterat företag, en före detta vd i ett finansbolag och en aktiemäklare, har åtalats för ekobrott. Omanska myndigheter har räddat 24 indiska sjömän från en brinnande oljetanker utanför Omans kust. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby ska släpps från häktet i väntan på dom. Oscar Hiljemark blev inte långvarig som fotbollstränare i italienska Pisa. Eriksen föll ihop under matchen mot Ukraina och fick behandling på planen. Stockholmsbörsens fall bromsades och oljeprisets rusning bröts när USA:s president Donald Trump uppmanat Israel och Iran till eldupphör. Livsmedelsverket vill stärka livsmedelsbutikerna i de nordligaste länen med totalt 90 miljoner kronor.

Read more »

OpenAI söker börsnotering med 850 miljardervärdering samtidigt som flera megabolag planerar IPOOpenAI har ansökt om börsnotering i USA och värderas till 850 miljarder dollar. Bördebut förväntas hösten 2024, tillsammans med andra storföretag som SpaceX och Anthropic. Samtidigt rapporteras dödade attacker i Libanon, juridiska utvecklingen kring Trump och ett avslutat europeiskt stridsflygprojekt.

Read more »