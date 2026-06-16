Flera incidenter och händelser i Sverige och utrikes

Denna sammanställning behandlar flera olika händelser frånarbetsplatsolyckor till militära incidenter och rättsfall från Örtofta till Turkiet och från Norge till USA. Bland nyheterna finns också ett företagsledningskolliderande och misstänkta farliga föremål.

I Örtofta , Eslöv , inträffade en arbetsplatsolycka på ett bruk där en person ådrog sig en skada Benet då ett tungt föremål föll på den. Polis och ambulans larmades till platsen klockan 15.37.

Skadeläget är oklart och händelsen utreds som arbetsplatsolycka samt vållande till kroppsskada. Den skadade har efter att ha förts till sjukhus. Samma dag upplevde en kvinna i 30-årsåldern en annan incident på en skjutbana i Piteå. Under en övning fick hon en kulfragment i överkroppen.

Enligt polisen är kvinnan vaken och talbar utan allvarliga skador men har ändå transporterats till sjukhus med ambulans. Händelsen utreds också som en arbetsplatsolycka. I Göteborg rapportades ett misstänkt farligt föremål i Gårda vid Scandinavium. Larmet kom in strax före klockan tre på tisdagen.

SOS Alarm uppgav att ingen explosion skett och Nationella bombskyddet undersökte föremålet. Även i western Stockholm, i Kista, larmades polisen om ett liknande misstänkt föremål på en byggarbetsplats som senare bedömdes ofarligt. I Norge ställer Kronprinsen Haakon in flera kalenderuppdrag. Orsaken tros vara hans fru prinsessan Mette-Marits hälsotillstånd.

I Sverige har ryska militära aktioner ägt rum nära gränsen. Fredags sattes ryska stridsflygplan in mot Stockholms skärgård och Karlskrona men vände efter några hundra meter innan svensk gräns. Försvarsmaktens operationschef Ewa Skoog Haslum anser detta kan vara ett test av Sveriges beredskap. I närheten av England skieddes också en incident där besättningen på ett ryskt stridsfartyg avfyrade varningsskott mot en yacht eftersom den närmade sig.

Detta inträffade i vattnet mellan Isle of Wight och Normandie strax innan lunch på tisdagen. Denna händelse följer efter att Storbritannien aviserat nya sanktioner mot Ryssland och dess skuggflotta. I söndags bordade också brittiska styrkor det ryska tankfartyget Smyrtos i Engelska kanalen. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Turkiet misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och medhjälp till försök till mord.

Han har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är nu frihetsberövad i Turkiet. Han misstänks ha varit inblandad i smuggling av narkotika till Sverige och distribution i Stockholm. I Norge friades Steinar Wangen från alla åtal om uppmaning till självmord. Tingsrätten framhöll att målsägandarna själva hade bett om materialet och att det inte fanns bevis på att mannen påverkade deras vilja eller agerade med kränkande och hänsynslösa inslag.

I den amerikanska politiska sfären uttrycker flera personer i Trumps toppskikt, inklusive CIA-chefen John Ratcliffe, tvivel om Irans avsikt att följa avtalet med USA. Enligt källor till Axios visar underrättelsetjänsten att Irans agerande inte överensstämmer med avtalen. På näringslivssidan meddelade Ericsson att vd Börje Ekholm slutar den 30 september. Han ersätts av Per Narvinger och Ekholm blir senior rådgivare fram till den 15 juni.

Detta ägde rum i ett pressmeddelande från bolaget. En second handbutik fick in ett granatliknande föremål som polisen undersökte. Nationella bombskyddet bedömde att de två handgranater som hittades inte var laddade. Butiken avspärrades till början men klockan 12.15 var avspärrningen hävd och handgranaterna omhändertagna av polisen





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