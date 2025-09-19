Flera incidenter rapporterade under fredagskvällen: Olyckor, hot, brand och luftrumskränkning

En sammanfattning av flera händelser som inträffade under fredagskvällen i Sverige, inklusive trafikolyckor, hot, en brand och luftrumskränkning. Bland annat blev en pojke påkörd i Stockholm, en färja stoppades på grund av ett hot, en brand bröt ut på ett hotell i Göteborg, och ryska flygplan kränkte Estlands luftrum.

Under fredagskvällen rapporterades flera händelser runt om i Sverige, från trafikolyckor och hot ombord på färjor till brand och misstänkta farliga föremål. I Stockholm blev en pojke påkörd av en bil på Södermalm. Ambulanspersonal undersökte honom på plats, men han behövde inte föras till sjukhus. Föraren lämnade olycksplatsen och en anmälan har upprättats om vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada samt smitning. Larmet inkom klockan 18.22.

Vidare, i Oskarshamn, larmades polisen till Gotlandsfärjan med anledning av ett misstänkt hot. Patrullerna på plats förhörde personal på färjan. Färjan, som skulle avgå från Oskarshamn till Visby, ställdes in på grund av ett ”tekniskt problem”, enligt Destination Gotland. Samtidigt har Elon Musk engagerat sig i en politisk debatt genom att dela Ungerns premiärminister Viktor Orbans inlägg på plattformen X. Orban antyder i sitt inlägg att Sverige håller på att drabbas av kriminalitet på grund av migration, vilket har mött kritik och diskussion. I Angeredsbron, strax norr om, inträffade en olycka på E45 där en personbil och en motorcykel var inblandade. MC-föraren fördes till sjukhus. Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik. Ytterligare en händelse inträffade i Katrineholm där polisen fick larm om ett misstänkt farligt föremål. Polisen spärrade av området och evakuerade personer från anslutande fastigheter. Nationella bombskyddet kallades till platsen. Under tiden hanterade räddningstjänsten en fullt utvecklad brand på ett hotell i stadsdelen Gårda i Göteborg. Branden startade på ett hotellrum på fjärde våningen, och hotellet evakuerades. Räddningstjänsten arbetade med att släcka branden både från insidan och utsidan. Ingen person rapporterades ha kommit till skada. Slutligen rapporterades det att tre ryska stridsflygplan kränkte Estlands luftrum vid ön Vaindloo i Finska viken. Flygplanen, av typen MiG-31, befann sig i Estlands luftrum i tolv minuter utan att kommunicera med flygtrafikledningen. Estlands utrikesdepartement kallade upp Rysslands chargé d'affaires för att framföra en protest





