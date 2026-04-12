Flera incidenter runt om i Sverige: Knivskärning, bränder, olyckor och polisinsatser

Under natten och lördagen har en rad händelser inträffat runt om i Sverige, inklusive knivskärningar, bränder, trafikolyckor och polisinsatser. Polisen utreder nu flera fall av grov misshandel, hot och vårdslöshet i trafik.

Under natten har flera incidenter ägt rum runt om i Sverige, vilket resulterat i en rad polisinsatser och utredningar. I Göteborg knivskars en tonåring. Händelsen inträffade under natten och tonåringen sökte hjälp vid en busshållplats. Skadorna är inte livshotande, men en anmälan om grov misshandel har upprättats. Polisen har ännu inte gripit någon i samband med händelsen och utreder nu omständigheterna kring knivskärning en.

Polisen fortsätter arbetet med att säkra bevis och förhöra eventuella vittnen för att klargöra händelseförloppet och identifiera gärningsmannen. Samtidigt pågår även utredningar i andra delar av landet. \I Västerås grep polisen en man i 25-årsåldern som uppträdde hotfullt i ett bostadsområde. Mannen gick runt med en machete, vilket ledde till att polisen larmades. Trots polisens uppmaningar lydde mannen inte, vilket resulterade i att ett elchockvapen användes för att få kontroll över situationen. Mannen misstänks nu för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Polisen utreder vidare omständigheterna kring mannens agerande och motiv. I Malmö larmades polis och ambulans till ett gatukök efter ett slagsmål mellan ett tiotal personer. En man född 2007 fördes till sjukhus i privat bil innan polisen anlände till platsen. Två män greps i samband med händelsen, men släpptes senare. Utredningen pågår för att fastställa antalet inblandade, identifiera eventuella målsägare och reda ut orsaken till bråket. En bil har också tagits i beslag för vidare undersökning. \Vidare under natten, i Åmål, utbröt en brand i en villa. De fyra personer som befann sig i huset lyckades rädda sig själva och var oskadda. Räddningstjänsten fokuserade på att hindra branden från att sprida sig till närliggande fastigheter. Orsaken till branden utreds, initialt under rubriceringen allmänfarlig vårdslöshet. På riksväg 25 i höjd med Alvesta stoppade polisen en personbil som körde i hög hastighet mot trafiken. Föraren, en kvinna i 30-årsåldern, misstänks för vårdslöshet i trafik, men ingen skadades fysiskt. I Rockneby, norr om Kalmar, körde en bil in i en Ica-butik. Föraren fördes till sjukhus för kontroll. Krocken orsakade skador på både butikens fasad och interiör. Ytterligare en kraschad drönare hittades i Finland, och polisen har sprängt en odetonerad stridsspets på drönaren under kontrollerade former. En arbetsplatsolycka inträffade i Kiruna, där en man skadades allvarligt när en malmbil välte. Mannen vårdas på Kiruna sjukhus. Donald Trump har fått tillstånd att fortsätta bygga balsalen i Vita huset till den 17 april. En lastbil brann på E22 vid Gladhammar. Vägen stängdes av i båda riktningarna. I Borås hotade en naken man med ett tillhygge kunder och personal i en livsmedelsbutik. Mannen greps, misstänkt för grovt olaga hot och grovt hot mot tjänsteman. Slutligen krockade en spårvagn och en bil i Göteborg, där föraren av personbilen fördes till sjukhus med lindriga skador. Spårvagnstrafiken stoppades under en dryg timme





