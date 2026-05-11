Flera mindre PE-bolag etablerar sig i Sverige, trots branschens utmaningar

Riskkapitalbranschen har länge varit känd för sin iskalldom, men flera utländska PE-aktörer har etablerat sig i Sverige de senaste månaderna. Nordiska bolag lockar till investeringar, trots branschens utmaningar.

Flera mindre PE-bolag etablerar sig i Sverige , trots branschens långvariga exitproblem, SaaS-kris och koppling till privata krediter.

"Investeraruniversum är trångt, men det finns luckor", säger Filip Schager, som tar holländska Standard Investment till Malmö. Riskkapitalbranschen har klassats som iskall under lång tid. Lager av osålda portföljbolag, trögare kapitalresning och en reträtt till fortsättningsfonder har skapat en bild av stagnation. Men det har inte hindrat flera utländska PE-aktörer att etablera sig i Sverige de senaste månaderna.

Nordiska bolag lockar till investeringar.

"Den svenska PE-marknaden är väldigt mogen, på gott och ont. Investeraruniversumet är trångt, med storbolag, familjer och serieförvärvare. Men vi har sett en lucka", säge





