Swedavia ser minskad risk för flygbränslebrist samtidigt som USA trappar upp attacker i Karibien och relationen med Kuba försämras. Donald Trump ställer hårda krav på Iran-avtal och överger Kennedy Center efter domstolsbeslut.

Swedavia, det statliga bolaget som driver flera av Sveriges flygplatser, ser en ljusning när det gäller risken för flygbränsle brist. Enligt Elizabeth Axtelius, chef för flygmarknad på Swedavia, har produktionen av flygbränsle ökat och man har lyckats köpa in bränsle från andra delar av världen.

Detta innebär att den tidigare befarade bristsituationen nu ligger längre fram i tiden. Samtidigt har priserna på flygbränsle fördubblats sedan kriget i Iran inleddes, vilket har lett till ökade biljettpriser och indragna flygningar för flygbolagen. Swedavia följer utvecklingen noga och arbetar för att säkra tillgången på bränsle till svenska flygplatser. I en annan del av världen har USA genomfört en attack mot en båt som misstänks vara involverad i narkotikasmuggling.

Tre män dödades i attacken, som utfördes av den militära ledningscentralen Southern Command. Sedan i september förra året har USA utfört upprepade attacker mot fartyg i Karibiska havet och östra Stilla havet, med motiveringen att de smugglar narkotika. Inga konkreta bevis har dock presenterats för att styrka dessa påståenden. Hittills har cirka 200 personer dödats i dessa attacker.

Samtidigt har relationen mellan USA och Kuba blivit allt mer spänd. Högt uppsatta militärer från båda länderna möttes nyligen vid den amerikanska Guantánamobasen på Kuba för ett kort samtal om operativa säkerhetsfrågor. Mötet ägde rum samtidigt som USA infört nya sanktioner mot Kuba, utöver det långvariga handelsembargot, och även skurit av oljeleveranser till ön. President Donald Trump har meddelat att han endast kommer att godkänna en överenskommelse med Iran om avtalet uppfyller alla hans villkor.

En tjänsteman i Vita huset bekräftade detta för AFP och betonade att Trump kräver ett avtal som är bra för USA. I en annan fråga har Trump gett upp kontrollen över kulturhuset Kennedy Center till kongressen. Detta efter att en domare slagit fast att det var olagligt att lägga till presidentens namn i husets titel. Domaren gav en tidsfrist på två veckor för att ta bort Trumps namn från fasaden och officiella material.

Den planerade renoveringen av huset, som skulle innebära en tvåårig stängning, stoppas också. Trump kommenterade att hans administration kommer att arbeta med kongressen för att överföra den krisande institutionen. Styrelsen för Kennedy Center, som Trump själv tillsatt och är ordförande i, röstade tidigare för att döpa om huset till Trump Kennedy Center i december. Dessa händelser visar på en bredd av nyheter från både inrikes och utrikes fronter, med allt från flygbränsleförsörjning till internationella spänningar och politiska drag





