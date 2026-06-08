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Flera nyheter: Trafikkaos, äldreomsorgsreform och drönarattacker

Inrikes News

Flera nyheter: Trafikkaos, äldreomsorgsreform och drönarattacker
TrafikÄldreomsorgRegeringen
📆2026-06-08 15:09:00
📰Aftonbladet
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Trafiken på E6 påverkas av upprustning, regeringen vill öka tryggheten för äldre, och Ukraina fortsätter drönarattacker mot Ryssland.

Upprustningen av Backadalsmotet på E6 har lett till trafikstörningar under eftermiddagen. Norrgående avfart och påfart är avstängda, vilket skapar långa köer. Trafikledare Marie Eriksson säger till GP att det inte är helt stopp men att det rullar sakta, och att många ska hem på eftermiddagen.

Trafikanter uppmanas att söka alternativa vägar eller vänta ut rusningen. Regeringen har efter rapporter om övergrepp inom äldrevården tillsatt en utredning för att öka tryggheten. Förslaget innebär att äldre ska kunna välja kön på personalen och kunna välja bort omsorgspersonal. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) betonar på en pressträff att det inte är en mänsklig rättighet att jobba i äldreomsorgen, men att äldre har rätt att känna sig trygga.

Dörren måste vara stängd för dem som är direkt olämpliga, säger Tenje. Hon nämner att äldre har utsatts för våld, våldtäkter och vanvård. Ukraina fortsätter att attackera ekonomiska intressen i Ryssland och mål i ockuperade områden. Rysslands försvarsdepartement uppger att 310 ukrainska drönare skjutits ned under natten.

Drönarräderna riktades mot Moskvaregionen samt västra och sydvästra Ryssland. En anläggning i Novorossijsk stacks i brand, och Kremls talesperson Dmitrij Peskov bekräftar skador. Det finns verkliga problem för ögonblicket, säger Peskov. Omkring 130 personer från brandförsvaret deltog i släckningsarbetet.

En anmälan har inkommit där elever och vårdnadshavare upprepade gånger larmat om att en lärare tafsat på elever, dragit opassande skämt och kommenterat barnens kroppar. Skolan samarbetar med utredningen. Samtidigt började en bil brinna under färd på E4 söder om Sillekrog mellan Nyköping och Södertälje. Räddningstjänsten larmades och branden släcktes utan personskador.

Dessa händelser visar på bredden av nyhetsflödet, från trafikstörningar och sociala reformer till internationella konflikter och lokala olyckor. Myndigheter och beslutsfattare arbetar för att hantera situationerna, medan medborgare uppmanas till försiktighet och uppmärksamhet på offentliga besked

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Aftonbladet /  🏆 5. in SE

Trafik Äldreomsorg Regeringen Ukraina Drönare

 

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