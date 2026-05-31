Flera nyheter: Villabrand, ebolautbrott, laserincidenter och båtolycka

Räddningstjänsten räddade man och hund ur villabrand i Ljungby. Ebola sprider sig snabbt i Kongo-Kinshasa. Norska ungdomar skadade av lasrar. Båt kraschade i brygga i Agder.

Räddningstjänsten i Ljungby kommun har under natten räddat en man och en hund ur en fullt utvecklad villabrand. Branden bröt ut i ett bostadsområde och spred sig snabbt.

Räddningspersonal lyckades ta sig in i byggnaden och få ut både mannen och hunden, som fördes till sjukhus för kontroll. Orsaken till branden är ännu inte fastställd, men polisen har inlett en utredning. Samtidigt varnar Läkare utan gränser (MSF) för en djupt oroande situation i Kongo-Kinshasa, där över 1 000 misstänkta fall av ebola rapporterats. Smittspridningen är den snabbaste som uppmätts efter ett utbrott.

Alan Gonzalez, biträdande direktör hos MSF, uttryckte i ett uttalande att aldrig tidigare har så många fall rapporterats så kort tid efter att ett utbrott konstaterats. Organisationen efterlyser omedelbara åtgärder för att stoppa spridningen och förstärka vårdinsatserna. I Norge har flera ungdomar fått allvarliga ögonskador efter att kraftiga lasrar använts på studentfester. Polisen och Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) genomförde kontroller av så kallade russebussar i Bærum.

I 12 av 13 bussar hittades lasrar med hög effekt som kan orsaka permanenta skador på ögonen. DSA:s direktör Per Strand påpekade att situationen är mycket allvarlig, särskilt med tanke på de senaste incidenterna med droger och lasrar. Ungdomarna som skadats har förts till sjukhus och vårdas för ögonskador. Myndigheterna uppmanar till ökad försiktighet och påminner om att användning av sådana lasrar kan leda till allvarliga konsekvenser och är olagligt i många sammanhang.

Ytterligare en olycka inträffade i Norge när en båt kraschade in i en brygga i Agder. Tre ungdomar fördes till sjukhus efter kraschen, två av dem med helikopter till Stavanger och en med ambulans. De fem personerna ombord hamnade inte i vattnet, men räddningstjänsten fick anstränga sig för att få ut en av dem ur båten. Olyckan inträffade under eftermiddagen och polisen utreder nu omständigheterna.

Alla inblandade vårdas på sjukhus och deras tillstånd är ännu inte helt klarlagt. Dessa händelser visar på vikten av säkerhet vid båtliv och att alltid ha rätt utrustning ombord. Sammanfattningsvis präglas nyhetsbilden av flera allvarliga incidenter som kräver uppmärksamhet från allmänhet och myndigheter





