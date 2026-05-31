Flera nyhetshändelser: Misstänkt brev till prinsessan, hönsgård på Harpsund, kyrkklockor och kidnappning

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: ett misstänkt brev till prinsessan Ingrid Alexandra, statsministerns frus hönsgård finansierad med skattemedel, mystiska kyrkklockor i Flemingsberg och en kidnappningsdom i Stockholm.

Ett misstänkt brev har skickats till den norska prinsessan Ingrid Alexandra, enligt uppgifter från australiska The Daily Telegraph. Brevet, som beskrivs som suspekt, har väckt oro och polisutredning pågår.

Det är oklart vad brevet innehöll, men händelsen har lett till ökad säkerhet kring prinsessan. Samtidigt har en granskning avslöjat att statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed önskade en hönsgård för sommarhöns på Harpsund. En del av kostnaden betalades av skattebetalarna, enligt mejl som tidningen tagit del av. Fastighetsägaren SFV och toppar på Regeringskansliet ska ha lagt resurser på projektet, vilket väckt frågor om användningen av offentliga medel. I Flemingsberg söder om Stockholm började kyrkklockor plötsligt ljuda tidigt på söndagsmorgonen.

En läsare vaknade strax före klockan 05 av melodin och säger att det pågått konstant i minst en och en halv timme. Polisen i region Stockholm har bett ett väktarbolag att kontrollera vad som orsakat ljudet. Anders Bryngelsson, presstalesperson, säger att man får se hur det utvecklas. I en annan händelse uttalar sig Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Anna-Caren Sätherberg om vildsvinsstammen som kostar samhället mycket pengar.

Hon betonar att det är en stor och skadlig stam som behöver hanteras. Tre män döms till fem års fängelse för människorov och utpressning efter att ha hållit en man inlåst i en lägenhet i Stockholm i två dygn. Mannen i 25-årsåldern reste till Stockholm i tron att en narkotikaskuld skulle lösas, men fördes i stället till lägenheten där han utsattes för våld mot huvudet och halsen. Han tvingades kontakta anhöriga som förde över cirka 50 000 kronor till gärningsmännen.

Tingsrätten dömer de tre männen till fängelse, och två av dem döms även till utvisning. Dessa händelser visar på bredden i nyhetsflödet, från kungligheter och politik till vardagsbrott och samhällsfrågor





