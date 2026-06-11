Nyhetsöversikt: Tragisk bilolycka i Nederländerna med dödsoffer, böter för svenskar i Norge, rån i Örnsköldsvik, avfallsbrand i Karlstad, oljeprisförändring efter Iransituation, och arbetsolycka i Mora.

Tre barn och en vuxen har omkommit efter en tragisk olycka där en bil körde in i en skolklass på en cykeltur i Nederländerna . Ytterligare tre barn skadas allvarligt och vårdas på sjukhus.

Incidenten inträffade torsdag middag i provinsen Zeeland i sydvästra delen av landet. En 19-årig man har gripits, men det är ännu oklart om han var föraren av det involverade fordonet. Nederländernas utbildningsminister Rianne Letschert beskriver händelsen som en fruktansvärd tragedi i ett inlägg på sociala medier. Samtidigt har tre svenska medborgare böter med 8 000 norska kronor vardera efter att ha kastat stenar över gränsen till Ryssland i Grense Jakobselv i Finnmark.

Incidenterna är helt orelaterade men rapporteras samtidigt. Vidare inträffade ett personrån i Örnsköldsvik där okända gärningspersoner stal från en bilförare som stannat för att flytta ett trafikhinder. Polisen utreder som rån utan några misstänkta ännu. I Storbritannien avgav försvarsministern John Heley efter en konflikt med premiärminister Keir Starmer angående försvarsutgifter; hans ställföreträdare Al Carns följde också efter med ett avgångsbesked.

På Örsholmen i Karlstad brinner en stor avfallshög med plast. Räddningstjänsten kämpar med att få kontroll över branden, som är extremt svårsläckt och förväntas fortsätta under natten och möjligen även nästa dag. Det brann på samma plats för ungefär ett år sedan, men en VMA anses inte nödvändig just nu. Oljepriserna föll efter att USA:s president Donald Trump ändrade sitt tonläge och backade från hot om nya attacker mot Iran, vilket minimerade rädslor för en bredare konflikt.

Till slut olyckades en man i 50-årsåldern allvarligt vid Gesundabergets slalombacke utanför Mora när han föll ur ett fordon under arbete. Även i Stockholm rapporterades ett missförhållande: en man visade sig för en kvinnopå en cykelväg i Hallonbergen, och en separat slagsmålshändelse inträffade vid Slussbron





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