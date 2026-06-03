Flera olyckor och incidenter i Sverige

En man är förd till sjukhus efter att ha blivit fastklämd i Robertsfors kommun. En person påkörd av en lastbil har blivit fastklämd och polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka.

En man är förd till sjukhus efter att ha blivit fastklämd i Robertsfors kommun. En person påkörd av en lastbil har blivit fastklämd och polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka.

Enligt räddningstjänstens larmoperatör var personen vaken och talbar när han blev påkörd. Tre personer ur brittiska Royal Navy har dött efter att deras helikopter kraschat under onsdagsmorgonen. En talesperson har bekräftat att tre medlemmar av Royal Navy har omkommit under en helikopterövning. Eldorados rostade och saltade jordnötter innehåller kraftigt förhöjda halter av cancerframkallande gifter, enligt TV4 Nyheterna.

En laboratorieanalys har visat att nötterna innehåller sju gånger högre halter av mögelgiften Aflatoxin. Ett hundratal halmbalar brinner öster om Svalöv och räddningstjänsten försöker förhindra spridning till ett stall med grisar. En personbil har kört på två personer på Storgatan i Linköping och minst två personer har skadats. Polisen har upprättat en avspärrning kring olycksplatsen och jobbar med att samla in vittnesuppgifter. 63 personer har skadats efter Irans drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats.

Donald Trump har medgett att han brusade upp mot Benjamin Netanyahu över Israels upptrappade attacker mot Libanon. Personalen på en byggarbetsplats i Solna har haft ett återkommande problem: Någon eller några har kastat föremål från en balkong mot arbetarna. Ett stort avloppsutsläpp inträffade i Malmö i maj och en utredning har visat att ett misstag låg bakom. En man har förts till sjukhus efter en arbetsplatsolycka i Växjö





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Eldorado Arbetsplatsolycka Royal Navy Helikopterkrasch Drönarattack Iranska Attacker Donald Trump Benjamin Netanyahu Byggarbetsplats Solna Malmö Avloppsutsläpp

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