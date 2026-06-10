Attacker har skett i flera delar av världen, inklusive Ukraina och Pakistan. José Mourinho är klar för en återkomst som tränare för Real Madrid. USA:s militär uppger att man attackerat Iran som svar på den helikopterkrasch som president Donald Trump hävdar att Teheran låg bakom.

Flera personer skadats i ryska attacker mot Ukraina och Pakistan . I Charkiv uppges fem personer ha skadats i massiva attacker. Även i Zaporizjzja ska en person ha skadats.

Enligt uppgifter på Telegram ska attacken ha riktats mot stadens oljeraffinaderi. Minst tolv personer har dödats i pakistanska attacker i Afghanistan, uppger företrädare för talibanstyret i landet. Attackerna uppges ha riktats mot byggnader i provinserna Kunar, Khost och Paktia, som gränsar mot Pakistan. José Mourinho är klar för en återkomst som tränare för Real Madrid.

Portugisens klubb Benfica meddelar på X att man har kommit överens med den spanska bjässen om en affär. USA:s militär uppger att man attackerat Iran som svar på den helikopterkrasch som president Donald Trump hävdar att Teheran låg bakom. Försäljningen blir den dyraste i klubbens historia, bekräftar de i ett pressmeddelande.

Portugiserna betalar runt 80 miljoner kronor för dansken, med tillägg som kan ge ytterligare 25 miljoner kronor, enligt uppgifter till - USA:s president Donald Trump hävdar att det var Iran som sköt ned den amerikanska attackhelikoptern av modellen Apache sent på måndagen. Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterar för första gången Aftonbladets granskning, där en reporter kom in i en av statsministerparets fastigheter genom att utge sig för att vara en volontärarbetare.

En person har skjutits till döds efter att polis och demonstranter drabbade samman utanför ett bygge av ett ebolacenter i Kenya. Flera riksdagsledamöter var under tisdagen nära på att missa en votering i riksdagen efter att ha fastnat i ett tågstopp





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