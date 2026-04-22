Flera skolor stängda i Borlänge efter hot

Minst 20 skolor i Borlänge kommun håller stängt på onsdagen efter ett allvarligt hot mot skolverksamheten. Polisen utreder och har omhändertagit en person.

Minst 20 skolor i Borlänge kommun håller stängt under onsdagen efter att ett allvarligt hot riktats mot skolverksamheten. Hotet, som nådde kommunledningen sent på tisdagen, beskrivs som ett potentiellt hot om våld och har lett till att kommunen vidtar omfattande försiktighetsåtgärder.

Enligt uppgifter rör det sig om ett hot mot en specifik skola, men kommunen har valt att stänga skolor i de centrala delarna av Borlänge som en extra säkerhetsåtgärd. Polisen har inlett en förundersökning om grovt olaga hot mot grupp och arbetar intensivt med att utreda hotets ursprung och allvarlighetsgrad. Under onsdagen har polisen meddelat att de har påträffat och omhändertagit en individ som bedömdes utgöra ett eventuellt hot mot skolmiljön.

Samtidigt har frågor uppstått om en eventuell koppling mellan skolhotet och ärendet om en tonårskille som tidigare anmälts försvunnen i Borlänge. Polisen bekräftar att de utreder ärendet om den försvunne, men vill i nuläget inte spekulera i om det finns någon koppling till skolhotet. Kommundirektör Jörgen Olsson uttrycker en känsla av trygghet med de åtgärder som polisen vidtar och betonar att de agerar med stora resurser.

Trots detta påverkas nationella prov som skulle genomföras på skolorna under onsdagen, och konsekvenserna av hotbilden är oundvikliga. Det är oklart hur hotet kom till kommunens kännedom, om det var via sociala medier eller på annat sätt. Polisen beskriver hotet som allvarligt och tar det på största allvar, givet den rådande samhällssituationen. De har inlett omfattande förhör för att försöka spåra hotets ursprung och bedöma dess substans.

Kommunen har valt att stänga 16 kommunala verksamheter, inklusive förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och komvux, samt fyra friskolor. Det finns inga uppgifter om hot mot övriga skolor, och dessa håller öppet som vanligt. Besked om hur länge skolorna kommer att vara stängda väntas under onsdagen. Polisen fortsätter att utreda hotet och ser det som pågående tills de kan avfärda det.

De vill i nuläget inte kommentera hotets innehåll eller vem som ligger bakom det, mer än att det rör sig om ett hot mot skolverksamheten. Kommunen informerade eleverna om oro väckande information redan på måndagen





