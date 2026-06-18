Flera trafikolyckor inträffar over hela Sverige - trafikstörningar och köer

Det har skett en rad trafikolyckor över hela Sverige under eftermiddagen med kollisioner på väg 1936, E6, E22 och andra trafikintensiva sträckor. Flera personer har förts till sjukhus och trafiken har påverkats i flera kommuner.

Två personbilar har varit inblandade i en frontalkrock på väg 1936 i närheten av Stavshult i Hässleholm s kommun. Polis och ambulans har skickats till olycksplatsen och en utredning har inletts för att klargöra orsakerna till kollisionen.

Informationen om eventuella personskador är ännu oklar men enligt de senaste uppgifterna har ingen person omkommit eller skadats allvarligt. Trafiken på väg 1936 har påverkats av olyckan och enligt polisen är det för tidigt att säga något om vilken av bilarna som var ansvarig för krocken. I en annan trafikolycka på E6 i Lomma köpte en personbil in på en lastbil under ett körfilsbyte.

Händelsen inträffade i hög hastighet och lett till att vägen stängdes helt i en kort period för att rädda ut de inblandade fordonen och undersöka olycksplatsen. Inga personer skadades och båda fordonen kunde efter en granskningköras vidare, vilket innebar att trafiken kunde återupptas relativt snabbt. En tredje olycka rapporterades norr om Oskarshamn där en bil körde IN I mitträcket på E22. Detta hände under eftermiddagen klockan 16.45 och orsakade avstängning av den södergående riktningen på E22 i flera timmar.

Trafiken släpptes på växelvis efter två timmar och vägen var helt öppen efter ytterligare en timme. En person skadades och transporterades till sjukhus. En annan krock inträffade utanför Björklinge där en bil kom ut ur vägen. En person fördes till sjukhus för att undersökas.

I Stockholm uppstod stora köer vid trafikplatsen Fredhäll efter en multipla krock i låg hastighet. Svenska Transportmyndigheten f orenade att köerna skulle tas om hand av till klockan 16:30 men på grund av omfattande trafikflöden var det inte förrän en timme senare som trafiken恢复正常. P4 Gävleborg rapporterade att en bil med husvagn fått punktering utanför Gävle. Bilen och husvagnen behövde bärgas och trafiken på E4 stod en stund helt stilla.

Ytterligare en olycka inträffade i Gagnef kommun där en bil körde IN I ett träd. Väg 700 stängdes helt men klockan 17 var trafiken återigen möjlig på växelvis och helt öppen vid 17:30. Trafikverket råder resande att undvika rush-timmar och eventuellt starta sin resa tidigare för att slippa köer. Daniel Mossberg, presskommunikatör på Trafikverket, framhäver att många som reser under stor resdag brukar köra kortare sträckor vilket kan leda till oväntade trafikstockningar.

Många som planerar att åka till sillmiddagar eller andra evenemang bör överväga att resa tidigare för att undvika køer. SVT har som princip att endast publicera verifierad information och vid akuta händelser kommer de att meddela vad som bekräftats och inte spekulera. Stringensen av flera olyckor under en kort period har varit exceptionell och myndigheter arbetar aktivt för att normalisera trafiken





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