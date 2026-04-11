Flera trafikolyckor och brandrisker präglade lördagen: Spårvagns- och bilkollisioner, gräsbränder och andra händelser

En sammanfattning av lördagens nyheter i Sverige: Trafikolyckor i Göteborg och Stockholm, brandrisker och jordbävning samt andra nyheter.

Under lördagseftermiddagen inträffade flera incidenter som krävt utryckning från räddningstjänst, ambulans och polis. I Göteborg kolliderade en spårvagn och en personbil vid Kapellplatsen, vilket resulterade i att föraren av personbilen, en man i 30-årsåldern, fördes till sjukhus. Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik, men ingen misstänkt har identifierats i nuläget.

Samtidigt rapporterades en annan trafikolycka i Stockholm där en femårig flicka blev påkörd av en bilist på Birger Jarlsgatan/Roslagsgatan. Flickan fördes också till sjukhus med ambulans och polisen utreder händelsen som vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Utöver dessa händelser varnar SMHI för hög brandrisk i stora delar av Sverige. Våren medför ökad risk för gräsbränder, speciellt i områden där snön smält och torrt fjolårsgräs exponerats. Flera gräsbränder har redan rapporterats, bland annat i Småland och Uppland, vilket understryker vikten av försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. En cyklist skadades efter att ha blivit träffad av ett bilsläp med en båt på Rindö i Stockholms skärgård. Enligt polisen körde en bil med släp om cyklisten, och i samband med det började släpet ”vobbla”, vilket ledde till kollisionen. Skadeläget är fortfarande okänt. Ett jordskalv med magnituden 3,1 inträffade strax utanför Lycksele på lördagen. Skalvet kändes på flera håll i Västerbotten och seismologen Björn Lund vid Uppsala universitet kommenterade att det är ovanligt att skalv av den här storleken inträffar. Amerikanska Tesla har fått grönt ljus från det nederländska vägverket för sitt delvis självkörande styrsystem, FSD Supervised. Systemet kör fordonet med bilens dator, men föraren har alltid kontroll och kan ingripa. Även en prövning hos EU-kommissionen väntar. I Köping har en man som körde ihjäl en kvinna friats av tingsrätten på grund av hans psykiska tillstånd. Mannen, som var i 30-årsåldern, smet från olycksplatsen men greps. En rättspsykiatrisk utredning visade att han led av en allvarlig psykisk störning, vilket gjorde att han inte kunde hållas ansvarig. I östra Frankrike räddades en nioårig pojke som levt inlåst i sin fars skåpbil sedan 2024. Händelsen understryker allvaret i de pågående utredningarna





