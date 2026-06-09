Flera trafikolyckor och händelser uppmärksammas över Sverige medan politiska kommentarer och utrikesfrågor tas upp

Den här artikkeln beskriver flera skilda händelser som inträffat under dagens lopp: trafikolyckor i Göteborg, Vetlanda, Borås och Jönköping samt en misshandel i Karlskoga. Dessutom kommenteras statsminister Ulf Kristerssons soiré med Aftonbladet, energimyndighetens bedömning av energimarknaderna, Bulgariens beslut att inte leverera vapen till Ukraina och en gripandevänding av en Interpol-efterlyst svensk man i Turkiet.

En trafikolycka skedde på Hisingsbron i Göteborg när en buss krockade med en personbil i norrgående riktning. Ambulans och polis anlände till platsen för att utreda händelsen och undersöka passagerare på bussen.

Olyckan inträffade under dagens lopp och enligt initiala uppgifter befanns samtliga passagerare vara vakna och talbara, medan ingen rapporterats skadade. Johan Morsten,störningskoordinator på Västtrafik, förklarade att de inga uppgifter om skadade personer vid olycksplatsen. Samtidigt rapporterades en annan händelse i Karlskoga där en man i 40-års ålder hittades i ett trapphus med flera synliga skador på huvudet och var omtöcknad. Mannen berättade för polisen att han blivit misshandlad av flera personer och fördes till sjukhus.

Polisen har nu inlett en utredning och eftersöker vittnen till denna misshandelshändelse. Ytterligare en incident inträffade i Vetlanda där ett barn skadades vid kollision med en buss på en korsning. Barnet var initialt inte kontaktbart efter händelsen men vaknade till med smärtor, enligt polisen. Händelsen är oklar och polisen utreder närmare.

Dessutom rapporterades en olycka i Finkarby där en man på 60 år klämdes fast under en åkgräsklippare efter att ha åkt ner för en brant slänt. Räddningstjänsten lyfte upp gräsklipparen och befriade mannen som fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Han var vaken och talbar vid ankomsten. I politiska nyheter kommenterade statsminister Ulf Kristersson (M) en reportageinstrång i Aftonbladet där en reporter tog sig in i hans och stadsministerparns privata krets.

Han framhöll att hans fru hanterar stiftelsen och att han själv har inget med stiftelsen att göra. Energimyndigheten meddelade att trots oro på globala energimarknader på grund av kriget i Mellanöstern, är svenskarnas semesterplaner inte hotade då Sverige inte är lika beroende av olja och gas från det området som andra länder. Importer från Nordsjön är huvudsakliga källan.

Generaldirektör Caroline Asserup påpekar att Sverige snarare påverkas av prisförändringar men att läget kan förvärras om de globala energimarknaderna fortsätter att bli instabila. I utrikesnyheter meddelade Bulgariens försvarsminister Dimitar Stoyanov att Bulgariens nya regering inte längre ska leverera vapen till Ukraina. Han beskrev situationen som ett utmattningskrig och antydde att Ukraina snarare behöver fler människor än fler vapen.

Detta beskedet följer efter att Bulgariens premiärminister Rumen Radevs party vann en klar valseger i april med Radev som har varit emot vapenleveranser till Ukraina under lång tid. Ytterligare en olycka inträffade på ett livsmedelslager i Norrahammar, Jönköping, där ett utsläpp av koldioxid ägde rum. Flytande koldioxid användes som kylmedel. En person exponerades för den färglösa och luktlösa gasen och fördes till sjukhus med ambulans.

Skadeläget bedöms inte som livshotande och polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Samtidigt skedde en frontalkrock i centrala Borås mellan en lastbil och en personbil. Föraren av den lättare lastbilen transportades till sjukhus för kontroll men var vaken och talbar. De två personerna i personbilen behövde enligt initiala uppgifter ingen vård.

Krocken orsakade skada på gatulampor och trafikljus. Vägen avstängdes i södergående riktning för att bärga fordonen. Avslutningsvis rapporterade lokala medier att en svensk man efterlyst av Interpol har gripits i Turkiet. Ytterligare detaljer om gripandet är ännu inte klargjorda





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