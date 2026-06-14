Flera våldsamma händelser under helgen - man påkörd av buss i Lysekil

Under helgen inträffade flera allvarliga händelser i Sverige. En man påkördes av en buss i Lysekil, en man skadades i bråk i Uddevalla och en man greps misstänkt för mordförsök. Dessutom har en kvinna anklagat en streamingtjänst för att ha vilselett henne i en dokumentär.

En omtumlande helg har präglats av flera våld samma händelser och olyckor runt om i Sverige. I Lysekil blev en man påkörd av en buss vid en hållplats under lördagskvällen.

Vad som föranledde olyckan är ännu oklart, men polisen utreder händelsen. Mannen, vars ålder inte har offentliggjorts, fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är i skrivande stund inte känt. Busschauffören är tagen ur tjänst och förhör har hållits för att klargöra omständigheterna.

Vittnen på platsen har hörts av polisens utredare. Olyckan inträffade vid en av stadens centrala hållplatser, vilket ledde till trafikstörningar under kvällen





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Olycka Våld Misshandel Dokumentär Polisen

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