Flera våldshändelser i Sverige på måndagskvällen

Översikt över våldshändelser i Sverige, inklusive knivattack i Västerås, explosion i Göteborg, misshandel i Jönköping och blottning i Stockholm.

Under måndagskvällen inträffade flera allvarliga händelser i olika delar av Sverige. I Västerås blev två tonåringar skurna med ett vasst föremål i en attack som蜻蜒?

Händelsen började med ett larm från en pojke i Råby som uppgav att han blivit knivhuggen. Han skadades i huvudet och transporterades till sjukhus med ambulans. Strax därefter, bara några hundra meter från den första brottsplatsen, hittades ytterligare en skadad man av en person i allmänheten. Båda var vakna och talbara enligt polisen, som har rubricerat händelsen som försök till mord och grov misshandel.

Huvudteorin är att det är en isolerad händelse som inträffade vid samma tillfälle och att det inte finns någon fara för allmänheten. Polisen har fått knapphändigt med information från de skadade och har därför inget signalement på gärningspersonen. Tidigt på kvällen kom också in ett larm om explosion i Frölunda i Göteborg till SOS Alarm. Enligt polisen har något smält vid ett bostadshus men det är oklart vad som orsakade det.

Det finns inga uppgifter om personskador och det är också oklart vilka materiella skador som uppstått. Snart efter larmet, endast några minuter senare, gripes en man på platsen av personer i allmänheten. Enligt initiala uppgifter var det flera personer som lyckades brottas ner den misstänkta gärningsmannen och överlämna honom till polisen. Mannen ska vara i 25-årsåldern.

Polisen är på plats med flera enheter och har spärrat av ett område i anslutning till platsen och söker vittnes. I Jönköping larmades polisen om en misshandel i Råslätt klockan 18.57. En tonårskille ska ha bliven slagen av en bilist efter en eventuell kollision mellan pojkens elsparkcykel och bilen. Bilisten kom ut och misshandlade tonåringen, enligt polisens presstalesperson.

Poiken blödde från ansiktet och var svullen men skadeläget var inte allvarligt. Bilisten, som är i 30-årsåldern, greps misstänkt för grov misshandel. På kvällen larmades också polisen om att en man blottade sig i närheten av tunnelbanestationen i Farsta i Stockholm. Polisen kunde via övervakningskameror lokalisera och identifiera mannen.

Händelserna skedde på en och samma kväll och visar på ett brettSpektrum av våldsrelaterade brister i olika svenska städer. Polisen är i full gång med efterforskningar i flera av fallen, medan i andra fallet är gärningsmannen redan gripne genom initiativ från allmänheten. Alla fall utreds förhållandena kring våldshandlingarna för att klargöra ansvar och omfattning





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