Flera våldsincidenter och händelser under natten och morgonen

En sammanfattning av flera allvarliga händelser i Sverige under natten till tisdag, inklusive misshandel på fester, trafikolyckor, bränder och inbrott. Polisen utreder flera fall av grov misshandel och mordförsök.

Under natten till tisdag inträffade flera allvarliga händelser runt om i Sverige. Polisen larmades till en lägenhet i Bandhagen i Stockholm efter rapporter om skrik och möbler som kastades.

Väl på plats fann patrullen fyra personer i och utanför bostaden, där en fest hade urartat. Flera av deltagarna hade blödande sår och det fanns blodspår på platsen. En man och en kvinna fördes till sjukhus med ambulans. Polisen har upprättat en anmälan om grov misshandel samt två anmälningar om misshandel av normalgraden.

På Sveavägen i Stockholm utbröt ett bråk där en person som försökte medla blev jagad och slagen med en stol. Gärningsmannen flydde från platsen och polisen har ännu inte gripit honom. Offeret klarade sig utan allvarliga skador. I Sävsjö konfronterade en man i 40-årsåldern två okända män som befann sig på hans fastighet, varefter han misshandlades i ansiktet, troligen med ett tillhygge.

Han behövde inte ambulansvård. Polisen sökte i området men fann inte de misstänkta. Händelsen utreds som grov misshandel. I Norrköping upptäckte en polispatrull en skadad man utomhus i Hageby.

Mannen i 25-årsåldern hade slagits med ett tillhygge och fördes till sjukhus, men hans skador bedömdes inte som allvarliga. Kort därefter grep polisen en man och en kvinna i en närliggande bostad. Båda är anhållna misstänkta för försök till mord. Under natten genomförde polisen spårsäkring och dörrknackning i området.

En trafikolycka inträffade på E18 utanför Vallentuna, där en stillastående bil blev påkörd bakifrån. En person fördes till sjukhus med ambulans. Trafiken påverkades kraftigt med endast ett körfält öppet i södergående riktning, men prognosen pekade mot normal trafik vid 08.20-tiden. I Kinna blev en yngre pojke påkörd av en personbil vid en korsning.

Olyckans omständigheter är oklara, men pojken fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge är okänt. Under morgonen rapporterades en brand i tre byggnader i Hällefors. Enligt räddningstjänsten rör det sig om rivningshus som brann, och en byggnad utrymdes.

Insatsledaren misstänker att branden var anlagd. I Väsby grep polisen en man som misstänktes för inbrott i en verkstadslokal. Han hade en kofot på sig. På annat håll meddelade överåklagare Mats Svensson att förundersökningen i Knutbymordet inte återupptas och att resning inte kommer att sökas.

Svensson konstaterar att det nya materialet huvudsakligen består av omtolkningar av redan prövade uppgifter. Slutligen redovisade varuhuskedjan Rusta ett vinstlyft för det senaste kvartalet, med en bruttovinst på 1 134 miljoner kronor och en nettoomsättning på 2 679 miljoner kronor. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,80 kronor per aktie





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