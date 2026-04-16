Flyg i sommar – hotat men inte helt stoppat

Trots oroligheter på världsmarknaden kan sommarens flygresor fortsätta, om än med potentiella neddragningar och högre priser. Expert menar att ett totalt stopp är osannolikt.

Sommarsemestern ser inte ut att vara helt bortblåst, trots de ökade globala spänningarna. Fatih Birol, chef för Internationella energiorådet (IEA), betonade nyligen att situationen är allvarlig men att ett totalt stopp för flygtrafiken är osannolikt, särskilt inom Europa. Hotet kvarstår dock, och om Hormuzsundet fortsätter att vara en källa till instabilitet, kan det leda till inställda flygningar. De mest drabbade länderna i en sådan situation förutspås vara i Asien.

Konsekvenserna av ett minskat utbud av olja och därmed bränsle skulle direkt påverka konsumenterna i form av högre kostnader. 'Högre bensinpriser, högre gaspriser, högre elpriser', sade Birol till AP. Detta genomsyrar hela energisystemet och drabbar alla sektorer, inklusive flyget.

Flera flygbolag har redan tvingats vidta åtgärder. SAS, till exempel, ställde in runt 1 000 flygresor i april, vilket motsvarar drygt fem procent av deras totala flygningar under månaden. Detta indikerar en verklig påverkan på kapaciteten och planeringen. Hans-Jørgen Elnäs, som har god insyn i flygindustrin genom sina samtal med flygbolag, ser inte ett scenario där flyget i Europa helt stannar på grund av bränslebrist. Däremot ser han en större risk för neddragningar i flygprogrammen och ett generellt minskat utbud av flygstolar. 'Jag pratar mycket med flygbolag och jag har inte sett några indikationer på att det 'brinner'. Men det kan bli neddragningar i flygprogrammen och ett minskat utbud', konstaterar Elnäs. Detta innebär att resenärer kan mötas av färre avgångar och potentiellt högre biljettpriser.

När oljetillförseln försvåras och bränsleproduktionen sjunker, ökar kostnaderna för flygbolagen. Detta pressar dem att höja priserna för att kompensera. Elnäs nämner att kostnaderna för avgångar till Asien har ökat dramatiskt, med en ökning på upp till 500 procent i vissa fall. 'Flygbolagen är pressade och tar betalt därefter, och om produktionen minskar blir det färre flygstolar', förklarar han.

Ju snabbare den geopolitiska situationen, som det nuvarande kriget, löser sig, desto snabbare kan problemen på energimarknaden och därmed även för flygbolagen minska. Fortfarande är sommarsemestern inte helt hotad, men det krävs en ökad medvetenhet om de ekonomiska följderna och potentiella störningar som kan uppstå





