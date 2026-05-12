Flyg med smittade ValuableUpdate intensifierar förlossningsberedskapen

Evakueringsflyg med passagerare, sjukvårdare och besättning från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har landat i Nederländerna, med sju bekräftade fall av den dödliga sjukdomen.

Evakueringsflyg från virusfartyg har landatTvå evakueringsflyg med passagerare, sjukvårdare och besättning från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har landat i Nederländerna tidigt på tisdagsnatten. Ombord de två planen fanns totalt 28 personer, utöver de som evakuerats från fartyget även sjukvårdare och epidemiologer, enligt det nederländska utrikesdepartementet.

Kvar på fartyget, som nu reser mot Rotterdam, finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Totalt är nu sju personer bekräftat smittade av hantaviruset.

" Det rör sig om en nederländare, två britter, en schweizare, en fransyska, en amerikan och en spanjor – samt ett åttonde "troligt" fall, enligt världshälsoorganisationen WHO. Sedan tidigare har tre personer avlidit, utöver tysken även ett nederländskt äldre par. Två av dem har haft bekräftad smitta. (TT)





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Kryssningsfartyg Flyg Nedervm Sjuka Avlidna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hondius är framme vid Teneriffa – bråk timmar föreTENERIFFA/STOCKHOLM. Det hårt bevakade fartyget Hondius har anlänt. Men diskussionen om Hondius ankomst till Kanarieöarna har inte varit konfliktfri. Öns presid

Read more »

Virusfartyget m/v Hondius framme – stort pådragDet virusdrabbade kryssningsfartyget m/v Hondius har nått Teneriffa.

Read more »

Passagerare från kryssningsfartyget Hondius väntar på karantänDå kryssningsfartyget Hondius anlöpte Teneriffa på söndagen efter en rundresa i Atlanten blev det snabbt känt att det fanns ett virusutbrott ombord. Tre personer har dött och åtta insjuknat efter att ha exponerats för viruset. Speciella charterplan väntar på flygplatsen för att flyga hem passagerarna till deras hemländer. De som är symptomfria kommer att flygas hem med särskild flygtransport.

Read more »

De första passagerarna som evakueras från virusdrabbade Hondius på Teneriffa skickas till landPassagerare från Holland, Tyskland, Belgien, Grekland, Nederländerna, Sverige, Turkiet och USA ska kunna lämna den virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius på Teneriffa via en rad separata flygningar under söndagen.

Read more »