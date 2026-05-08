Flygbranschen: Bränslebrist, ransonering, nya flyglinjer och konsolidering

Viggy Cavling, en reseindustrins flygexpert, förklarar bränsleöron som en följd av flygets lågsäsong, förändrade marknadsförutsättningar och stigande bränslepriser. Han varnar för att ransonering kan ha en framljungande effekt på lågprisfyget. Nya svenska satsningar på regionalflyg kan påverkas av bränslebristen. För resenären till Palma de Mallorca är oron mindre, medan glesbygd blir mer drabbat.

Det talas om bränslebrist , ransonering och stigande biljettpriser samtidigt som nya flyglinjer från Arlanda öppnas. Flygbranschen är sällan pedagogisk. Den är mer som en säkerhetsgenomgång: alla nickar, men få lyssnar riktigt förrän planet skakar.

Enligt Viggo Cavling, redaktör för Perfect Weekend och flygexpert efter många år på reseindustrins affärstidning, är förklaringen enkel. Vintern är flygets lågsäsong. Januar och februari är månader då mycket står stilla. Sommaren är perioden då pengarna ska tjänas.

Flyget har dessutom förändrats. Affärsresenären är inte längre lika självklar som ryggrad i systemet. Fritidsresenären har tagit större plats. Det betyder fler semesterlinjer, mer charter och större tryck på populära destinationer.

Flygbolagens kostnader brukar grovt beskrivas i tre delar: flygplan, personal och bränsle. Om bränslet stiger kraftigt påverkar det alltså snabbt kalkylen. Han tror dock inte att biljettpriserna nödvändigtvis fördubblas. Flygbolag arbetar med hedging, alltså olika former av prissäkring.

Men skyddet är inte evigt. Det handlar snarare om månader än om något trygg treårig bolåneränta för jetbränsle. Om bränslebristen blir skarp kommer de stora aktörerna sannolikt först i kön. De mindre bolagen hamnar längre ned i näringskedjan.

Det kan slå mot nya svenska satsningar på regionalflyg, exempelvis linjer mellan Gotland och Stockholm eller Skåne och Stockholm. För resenären till Mallorca är oron mindre. För den som bor i glesbygd kan effekten bli betydligt större. Bränsleöron kommer ovanpå en större rörelse i flygbranschen: konsolidering.

Fler bolag kontrollerar allt större delar av marknaden. I Europa dominerar tre stora grupper: LVMH, IAG med British Airways, samt Air France-KLM





realtid / 🏆 11. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flygbranschen Bränslebrist Ransonering Nya Flyglinjer Konolidering Investeringar Glesbygd Regionalflyg Rikets Tillväxt Marknadstrender Konjunktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pembert & Company öppnar Lokal 12 i MalmöMat- och eventaktören Pembert & Company lanserar den nya grillrestaurangen Lokal 12 i World Trade Center i Västra hamnen, Malmö, med fokus på nordiska råvaror och hög kvalitet.

Read more »

Strandhotellet återvänder med fjärde säsongenCamilla Läckbergs dramaserie Strandhotellet är tillbaka med nya intriger, familjekrig och oväntade vändningar i Saltsjövik.

Read more »

Politisk kris i Riksdagen och nya vallöften inför 2026En genomgång av konflikten kring riksdagens kvittningssystem och Moderaternas nya förslag om kostnadsfria syskonförsök via IVF.

Read more »

Huawei lanserar Watch Fit 5-serien i SverigeHuawei släpper de nya smartklockorna Watch Fit 5 och Fit 5 Pro med fokus på lång batteritid, hälsoövervakning och omfattande träningsstöd för både Android och iPhone.

Read more »

Tommy Winbergs resa till ny gemenskap med Bella ResorEn berättelse om hur seniorresor kan öppna dörrar till både nya länder och nya vänskaper genom trygghet och enkelhet.

Read more »

Så hittade Tommy sitt sätt att resa: ”Tryggt, enkelt och socialt”Fått minnesvärda upplevelser och nya vänner.

Read more »