Flygbränslekostnader stiger kraftigt på grund av Mellanösternkonflikten

Air France-KLM beräknar att kostnaderna för flygbränsle kommer att öka med 2,4 miljarder dollar i år på grund av konflikten i Mellanöstern. Samtidigt har KLM ställt in 80 flygrutter till och från Amsterdam i maj på grund av de högre bränslepriserna. Artikel innehåller även uppdateringar om bedrägerier, Northvoltkraschen, en gripande ungdom i Göteborg, stigande oljepriser, en trafikolycka i Bolivia, en båtolycka utanför Libyen, Saudiarabiens uttåg från LIV-touren och resultatet av klimatmötet i Colombia.

Kostnaderna för flygbränsle beräknas öka med 2,4 miljarder dollar i år till följd av den pågående konflikten i Mellanöstern, enligt Air France-KLM, som även är storägare i flygbolaget SAS.

Totalt beräknas koncernens kostnader för flygbränsle stiga till 9,3 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 101 miljarder kronor. Planerna på att öka flygkapaciteten har justerats ner till en ökning med 2–4 procent i år, jämfört med en tidigare plan på 3–5 procent. KLM meddelade den 16 april att man ställt in 80 flygrutter till och från Amsterdam i maj på grund av de högre bränslepriserna.

Den ökade kostnaden för flygbränsle är en direkt följd av de geopolitiska spänningarna i regionen, vilket påverkar både flygbolag och resenärer. Flygbolagen tvingas nu ompröva sina strategier för att hantera de ökade kostnaderna, vilket kan leda till färre flygrutter och högre biljettpriser för konsumenterna. Samtidigt har den globala oljepriset fortsatt att stiga, vilket ytterligare förvärrar situationen för flygindustrin. Under onsdagen larmade en kvinna i 60-årsåldern Stockholmspolisen om att hon hade blivit bestulen på över 100 000 kronor.

Kvinnan hade klickat på en bluffannons på internet och därefter blivit uppringd av en bedragare. Bedragaren lurade kvinnan att installera ett fjärrstyrningsprogram på sin dator, vilket gjorde det möjligt för bedragaren att stjäla pengar från hennes konton. När kvinnan upptäckte att en stor summa pengar hade försvunnit från hennes konton larmade hon polisen. Händelsen utreds nu som grovt bedrägeri, och polisen varnar för liknande bedrägerier som blir allt vanligare.

Vd:n efter Northvoltkraschen, Peter Carlsson, har nu kommit fram och berättat om spelet bakom bolagets fall. Northvolts konkurs blev en av de största i Sveriges historia, och Carlsson erkänner att bolaget kanske blev lite för kaxiga. Han reflekterar över de misstag som ledde till konkursen och de utmaningar som bolaget ställdes inför. En pojke i övre tonåren har gripits sedan han kastat ifrån sig ett misstänkt farligt föremål i Göteborg, natten till valborgsmässoafton.

Polisens vakthavande befäl Otto Eriksson säger till Göteborgs-Posten att det aldrig var någon fara för allmänheten. En person försökte undvika polispatrullen på plats och i samband med det slängde han ifrån sig något. Händelsen utreds nu av polisen, och det är ännu oklart vad föremålet var och om det utgjorde en verklig fara. Både WTI- och brentoljan steg tydligt i pris på onsdagen efter fortsatta blockader i Hormuzsundet och avvaktan på nya förhandlingar mellan USA och Iran.

Under natten har brent fortsatt på höga nivåer, även om onsdagens uppgång mattats av något. Terminspriset för juni ligger nu på över 121 dollar per fat. Amerikanska WTI, som generellt legat något lägre än brent, har nu passerat 109 dollar per fat för samma månad, enligt CNBC. De stigande oljepriserna är en följd av de geopolitiska spänningarna i Mellanöstern, vilket påverkar både globala oljepriser och den internationella ekonomin.

Minst nio personer har omkommit och 22 andra skadats sedan en buss vält på en motorväg i västra Bolivia, uppger den lokala polisen. Olyckan skedde tidigt under onsdagsmorgonen i den lilla staden Chalacollo, som ligger runt 240 kilometer söder om huvudstaden La Paz. Händelsen utreds nu, och polisen undersöker orsakerna till olyckan. I Bolivia omkommer runt 1 400 personer på vägarna varje år, till stor del på grund av misstag från chaufförer och tekniska fel.

Libyska Röda halvmånen uppger att 17 kroppar omhändertagits och att sju personer räddats i en insats för att hjälpa människor i en båt utanför Libyen. Det framgår inte vilken nationalitet de döda eller räddade hade, men Röda halvmånen uppger att den tillsammans med FN:s flyktingorgan UNHCR hjälpt överlevande, vilket tyder på att människorna var migranter.

I och med att Italien ligger runt 300 kilometer från Libyen har landet blivit en vanlig startpunkt för tiotusentals migranter som varje år riskerar sina liv till havs för att ta sig till Europa. Saudiarabiens statliga investeringsfond kommer att sluta finansiera LIV-touren, rapporterar flera medier med hänvisning till källor. Enligt uppgifterna väntas touren informera personal och spelare om investeringsfondens uttåg under torsdagen, rapporterar The Wall Street Journal.

Tävlingarna på den omdiskuterade LIV-touren inleddes 2022 och touren har utvecklats till PGA:s främsta rival. Med hjälp av en jättebudget har LIV lyckats locka över flera toppspelare, inklusive svenske Henrik Stenson. LIV uppges hittills ha kostat finansiärerna i Saudiarabien över fem miljarder dollar. Investeringsfonden beräknas dra sig ur när 2026 års säsong är över, rapporterar CNBC.

Ett nytt möte och ett dokument med slutsatser och fördjupade frågeställningar. Det blev resultatet av klimatmötet i Colombia. I skuggan av energikrisen till följd av Irankriget träffades cirka 60 länder som vill fasa ut fossila bränslen i Colombia. EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C), som var på plats, säger att det var ett historiskt viktigt möte, men att det är lite besvikelse över att man inte gick längre rent politiskt.

I dagarna kommer ett dokument med slutsatser och fördjupade frågeställningar som diskuterats under mötet att publiceras av värdländerna Colombia och Nederländerna. Det innehåller dock inga gemensamma åtaganden och inget av de deltagande länderna behöver skriva under. Ett nytt möte planeras in till nästa år





