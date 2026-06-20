Alla flygningar stoppas på George Bush Intercontinental Airport efter ett oväntat beslut. Samtidigt har en person omkommit när två godståg kolliderade på en bro i München, vilket ledde till att godsvagnar föll ner på en bilväg. Polisen har bekräftat dödsfallet. I ett annat sammanhang har en amerikansk politiker kommenterat sitt tidigare ämbete och kritiserat sina efterföljare. Polisen i Stockholm har ocksågett en uppdatering om en trafikstörning som löstes efter 20 minuter. Nyhetsredaktionen Aftonbladet har dessutom publicerat riktlinjer för hur läsare kan bidra med tips och bilder via deras plattform.

På George Bush Intercontinental Airport har alla flygningar stoppats. Detta inträffar mot bakgrund av händelser som pågår i området och myndigheter har vidtagit åtgärder för att säkerställa allmänhetens trygghet.

Samtidigt har en dödlig olycka inträffat i München där två godståg kolliderade på en bro tidigt på lördagsmorgonen. En person har omkommit och ytterligare flera personer kan vara skadade. Kollisionen orsakade att två godsvagnar spårade ur och föll från bron ner på en bilväg nedanför. Lokal polis har bekräftat dödsfallet och uppger att anhöriga till den omkomna har underrättats.

I ett annat narrativ från politisk arena har en tidigare amerikansk president återkommit med uttalanden om sin efterträdare och den nuvarande presidenten. Han påstår att en främmande makt Iran hade noll respekt för hans efterträdare och att han, liksom den nuvarande presidenten, som omnämns som Sleepy Joe Biden, var en svag och ineffektiv ledare. Han hävdar att Iran i detta hade hundra procent rätt. Räddningstjänsten och polisen har arbetat med att hantera situaciónen efter olyckan.

En polisalesperson uppgav att de talat med Trafik Stockholm och att problemet kunde hålla på i en kvart, men attSituationsbilden var under kontroll efter cirka 20 minuter. En stor svensk nyhetsredaktion, Aftonbladet, har gett ut information om hur läsare kan bidra med tips, bilder och video via deras tjänst Tipsa!. De beskriver att alla tips läses och att de ombedömer dem som intressanta kommer de att kontakta tipssändaren. De understryker att de garanterar källskydd och att alla tips skickas krypterade.

Dessutom erbjuds möjlighet till anonymitet via dolda nummer eller tillfälliga e-postadresser. Redaktionen betalar för publicerade nyhetstips och bilder/filmer om de först är med tipset eller har unik information. Ersättningen bestäms av tjänstgörande nyhetschef och beror på dignitet och unikhetsgrad. Vidare påpekar de att man inte ersätter retroaktivt och att vissa allmänna bilder som sommarbilder inte ger ersättning.

De uppmanar också sina läsare att vara försiktiga när de skickar in material från nyhetshändelser och att aldrig vara i vägen för räddningspersonal eller polis. De främjar användning av sin mobilapp med platstjänst för att få lokala push-notiser om händelser där man befinner sig och för att enkelt kunna skicka in tips och bilder som sedan snabbt kan publiceras.

Denna information om tjänsten är inbäddad i artikeln om de två separata händelserna, men den presenteras som en del av redaktionens generella riktlinjer för att engagera publiken





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Flyg Tågolycka München Texas Poliskonferens Aftonbladet Tips Donald Trump Geopolitik

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