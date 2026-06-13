FN rapporterar rekordhöga civila dödsoffer i Ukraina i maj

FN registrerade i maj det högsta antalet civila dödsoffer i Ukraina sedan april 2022. Samtidigt meddelar Storbritannien ett förbud mot rysktillverkat diesel och flygbränsle senast 2027. Ukraina söker ytterligare 20 miljarder dollar i militärt stöd. USA:s Nato-general tonar ner risken för direkt konflikt med Ryssland.

I maj registrerade FN det högsta antalet civila dödsoffer under en månad i Ukraina sedan april 2022, visar en ny rapport från flyktingorganet UNHCR. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare 1 763 skadats.

Raket- och drönarattacker stod för knappt hälften, 45 procent, av dödsfallen - framför allt i städer långt från den ryska gränsen såsom huvudstaden Kiev. Samtidigt meddelade Storbritannien att ett förbud mot diesel och flygbränsle tillverkat i Ryssland kommer att införas senast 2027, rapporterar Reuters. Storbritannien meddelade förra månaden att landet tills vidare kommer att tillåta import av diesel och flygbränsle som har raffinerats från rysk råolja i ett annat land. Därmed skjuts det tidigare aviserade importförbudet upp.

Beslutet motiveras med leveransproblem till följd av kriget i Iran. I ett uttalande till ryska nyhetsbyrån Tass medger Rysslands president Vladimir Putin att ukrainska attacker mot ryska mål skadar den ryska ekonomin. Putin hävdar dock att ekonomin återhämtar sig snabbt. Den senaste tidens ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier och annan infrastruktur i landets oljesektor har bland annat orsakat bränslebrist och långa bilköer vid bensinstationerna på Krim.

Ukraina har för avsikt att söka ytterligare 20 miljarder dollar i nästa veckas Ramsteinmöte inom ramen för koalitionen UDCG. Deltagarländerna från i huvudsak EU och Nato ska ombes bidra med 2 till 6 miljarder vardera som bidrag eller lån. - Alla ser att Ryssland står i lågor och vi vill att det ska brinna ännu mer, men vi behöver finansiering för att kunna göra det, säger en högt uppsatt ukrainsk tjänsteman till Politico.

Enligt Ukrainas försvarsdepartement, med en egen budget på knappt 100 miljarder euro, har allierade länder utlovat 38 miljarder dollar hittills i år och det nya önskemålet vore alltså ett nästan 50-procentigt tillskott till detta. Det ekonomiska och materiella stödet kommer också stå högst på agendan i Natotoppmötet i Ankara den 7 och 8 juli. USA:s överbefälhavare för Nato, general Alexus G Grynkewich, säger att han följer underrättelserna noga och gör bedömningen att Ryssland inte är ute efter en konflikt.

I sitt framträdande på Ila Berlin Air Show hävdar han att Ryssland förstår begreppet försvarsallians och att Nato har ett antal asymmetriska fördelar, rapporterar Financial Times. Uttalandet kommer mot bakgrund av att USA aviserat minskningar av den militära kapaciteten som man bidrar med till Natos Force Model, det vill säga till försvarsalliansens gemensamma reserver som kan sättas in inom 10, 30 respektive 180 dagar. Också med anledning av att Rysslands förstärkningar längs Natos östflank uppmärksammats de senaste dagarna.

Minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natten mot fredagen. Tyvärr dödades en 44-årig kvinna i attacken. En annan kvinna, 33 år gammal, fick allvarliga skador. Sjukvårdspersonal ger henne den vård hon behöver, skriver chefen för den regionala militärförvaltningen, Oleh Grigorov, på Telegram.

Ukraina har genomfört upprepade angrepp mot broar mellan ockuperade Krimhalvön och Cherson. I en intervju med Reuters bekräftar Robert Brovdi, högste befäl för Ukrainas obemannade system, vad många experter antagit: Målet är att isolera Krim från övriga områden som kontrolleras av Ryssland. - Vi kommer att skapa förhållanden som gör det extremt svårt för militär personal eller de som arbetar inom försvarsindustrin att stanna kvar på Krim, säger han.

Den ukrainska armén bekräftar att landets styrkor slagit till mot ett oljeraffinaderi i ryska Afipsky i länet Krasnodar, rapporterar Reuters. Även anläggningar med koppling till drönarproduktion ska ha angripits. Uppgifterna om en stor brand på området kom på torsdagsmorgonen och ryska företrädare sa då att vrakdelar från drönare fallit ner och slagit sönder en gasledning. Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyj skriver på sociala medier att landets styrkor slog mot 180 000 ryska mål under maj.

Fiendepositioner, logistik och militär infrastruktur, skriver han. Överbefälhavaren skriver även att Ukraina sköt ner cirka 4 000 Shahed-drönare under månaden, en ökning med 27 procent från den föregående månaden. Den nya militärbasen byggs i byn Novaja Vilga i den ryska delrepubliken Karelen, omkring 18 mil från gränsen mot Finland.

Den finske militärexperten Marko Eklund, som har en bakgrund inom Finlands militära underrättelsetjänst, säger till Yle att han bedömer att den framtida basen kommer att ha kapacitet för mellan 4 000 till 6 000 soldater. Dessa händelser visar på den fortsatta intensiteten i konflikten, där båda sidor utsätter varandra för omfattande attacker och där de civila lider svåra förluster





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