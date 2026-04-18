FN-soldat död och spänningar ökar i Mellanöstern efter attacker

En fransk FN-soldat har dödats och tre skadats i en attack i södra Libanon, vilket president Macron tillskriver Hizbollah. Samtidigt eskalerar konflikten i Hormuzsundet där Iran beskjutit fartyg, vilket leder till starka reaktioner från USA och president Trump. Israel genomför även attacker i södra Libanon.

En fransk FN-soldat miste livet och tre andra skadades, varav två allvarligt, i en attack som ägde rum i södra Libanon tidigt på lördagsmorgonen. Den franske presidenten Emmanuel Macron uttalade sig snabbt och pekade ut Hizbollah som ansvariga för attacken, då allt tydde på deras inblandning. Macron uttryckte djup sorg över händelsen och skickade sina kondoleanser till den avlidne soldatens familj samt stöd till hans skadade kollegor och samtliga militärer som tjänstgör för freden i Libanon . Han krävde också att de libanesiska myndigheterna omedelbart skulle gripa de skyldiga.

Samtidigt uppstod nya spänningar i Hormuzsundet där USA meddelade att man stoppat 23 fartyg från att passera genom sundet, vilket initierades tidigare under veckan med syftet att förhindra fartyg från att nå eller lämna iranska hamnar. Trots att Iran på fredagen uppgav att sundet skulle åter öppnas, rapporterades det under lördagen att två fartyg beskjutits av iranska styrkor. Detta ledde till att Donald Trump kraftfullt kritiserade Iran och förklarade att landet inte kunde utpressa USA. Han framhöll att Iran hade dödat många människor och att USA hade en fast hållning i konflikten. Trump antydde även att goda nyheter från Mellanöstern var på väg, utan att ge ytterligare detaljer.

Den israeliska militären rapporterade att de genomfört attacker i södra Libanon under det senaste dygnet, efter att ha identifierat libanesiska styrkor som brutit mot vapenvilan och utgjort ett hot. Attackerna syftade till att eliminera hotet och skydda israeliska medborgare och utplacerade styrkor, i enlighet med direktiven från den politiska ledningen. Rapporter från L'Orient-Le Jour indikerade dessutom att Israel systematiskt höll på att riva bebyggelse i södra Libanon, med omfattande detonationer som hördes under natten. Dessa händelser följer på en vapenvila mellan Israel och Libanon, som faciliterats av USA, där Hizbollah signalerat att de kan respektera ett eldupphör om Israel gör detsamma.

Trots att Iran initialt meddelat att Hormuzsundet öppnats igen, upprepade landets parlamentets talman, Mohammad Bagher Ghalibaf, kravet på att passage måste koordineras med iranska myndigheter, och varnade för att sundet inte skulle förbli öppet om blockaden fortsatte. Världens rederier, inklusive danska Maersk, välkomnade beskedet om ett öppet sund men konstaterade att villkoren fortfarande var oklara





