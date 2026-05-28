FN svartlistar Israels fängelsemyndighet - samtidigt eskalering i Libanon och Iran

FN lägger till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld. Samtidigt genomför USA sanktioner mot Iran och attacker i Iran, Israel utökar offensiven i Libanon trots vapenvila, och förhandlingar mellan USA och Iran fortsätter.

FN har lagt till Israel s fängelsemyndighet (IPS) på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner, rapporterar The Jerusalem Post. Listan, som publiceras årligen, innehåller nu IPS tillsammans med grupper som Hamas och IS samt statliga aktörer i bland annat Sudan och Kongo-Kinshasa.

Israels FN-ambassadör Danny Danon reagerade med ilska och kallade beslutet för en moralisk skamfläck och en fullständig kollaps av FN:s trovärdighet. I mars 2024 konstaterade en FN-kommission i en rapport att Israel använder sig av sexuellt och reproduktivt våld mot fängslade palestinier. IPS är den första israeliska myndigheten på listan, men andra myndigheter övervakas för potentiellt tillägg i framtiden. Samtidigt har USA infört sanktioner mot den iranska myndigheten som ansvarar för att ta ut avgifter för passage genom Hormuzsundet.

Finansminister Scott Bessent varnade att även de som betalar avgifterna kan bli föremål för sanktioner, eftersom de kan stödja eller ta emot tjänster från Irans revolutionsgarde. Israels militär har attackerat Hizbollahinfrastruktur nära de libanesiska kuststäderna Tyr och Sidon. I Tyr dödades två personer i en drönarattack mot en motorcykel, medan sex personer dödades i Nabi Sari-området nära Sidon när en byggnad där en familj bodde attackerades.

Den israeliska militären utfärdade en evakueringsorder för Tyr och hävdade att anfallen riktades mot Iranstödda Hizbollah. Israels ultranationalistiske finansminister Bezalel Smotrich uppmanade på X till förstörelse av 100 byggnader i Beirut för varje drönare som skadar en israelisk soldat, efter att en israelisk soldat dödades av en Hizbollah-drönare. USA:s militär har genomfört nya attacker i Iran, uppger en amerikansk källa för Reuters.

Två källor uppger för AP att amerikanska styrkor sköt ned fyra iranska drönare och attackerade en bas varifrån en femte drönare var på väg att avfyras. Den iranska regimtrogna nyhetsbyrån Fars rapporterade explosioner öster om hamnstaden Bandar Abbas vid Hormuzsundet, varvid luftförsvaret tillfälligt aktiverades. En amerikansk källa beskrev attackerna som begränsade och defensiva mot hot från Irans revolutionsgarde. I Gaza har minst fyra personer dödats i ett israeliskt flyganfall mot Gaza stad, enligt lokala hälsomyndigheter.

Israel uppgav att man dödat två högt uppsatta Hamasmedlemmar i norra Gaza. Israel verkar utöka offensiven i Libanon trots den rådande vapenvilan, och militärens talesperson Avichay Adraee sade att Israel kommer att agera med stor styrka mot Hizbollahs upprepade brott mot vapenvilan. Zahrani, omkring fyra mil från gränsen, förklarades som stridszon och invånare uppmanades att fly norrut. I södra Libanon attackerade israeliskt stridsflyg förorter till Tyr och ett mål nära centrum, trots vapenvilan mellan Israel och Libanons regering.

USA:s president Donald Trump är inte nöjd med de senaste förslagen till fredsavtal med Iran. Under ett regeringsmöte sade han att Iran väldigt gärna vill ha ett avtal men att han ännu inte är nöjd. Förhandlingarna fortsätter dock framåt, uppger Vita huset. En iransk talesperson uppgav i helgen att parterna kommit överens om ett ramverk.

Dessa händelser visar på en spänd geopolitisk situation där flera konflikter och sanktioner samverkar, med risk för ytterligare eskalering





