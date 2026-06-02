FN varnar för Libanon-insats medan Trump ifrågasätter Netanyahus strategi

FN:s generalsekreterare föreslår fortsatt fredsbevarande styrkor i Libanon medan spänningen mellan USA och Israel växer efter kritik från Trump. Samtidigt försöker Iran med ett begränsat avtal och utökar sin maritima blockad.

Det är avgörande att FN fortsätter att ha sina fredsbevarande styrkor i Libanon när den nuvarande insatsen löper ut vid årsskiftet, enligt generalsekreteraren António Guterres som hävdar att en närvaro krävs för att övervaka vapenvilan och stödja Libanon s armé.

I en rapport till FN:s säkerhetsråd föreslår Guterres tre alternativ för en ny mission, med mellan 2 000 och 5 500 soldater. Den internationella spänningen ökar dock på grund av Israels militära framryckningar i Libanon, vilka har utlöst ett gnistrande telefonsamtal mellan USA:s president Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Enligt rapporter sa Trump Du är helt jävla galen till NetanyahuResolution av sessionen Rapporterna anger att Netanyahu i handlingen tvingades backa från planerade bombningar av Beirut efter Tryck från USA, trots att den israeliska regeringen hävdar att deras militära strategi är oförändrad. Den tidigare premiärministern Naftali Bennett kritiserar detta som ett tecken på att Israel har förlorat kontrollen över sin suveränitet.

Samtidigt försöker Iran navigera i ett komplex geopoltiskt läge genom att främja ett begränsat avtal med USA, enligt iranska källor, samtidigt som landet fortsätter att blockera Hormuzsundet som svar på Israels attacker. President Trump påstås ha informerat om att samtalen med Iran inte är avbrutna, men han önskar mer tystnad i förhandlingarna och undviker att tala om bombaattacker. Han hävdar också att han har haft ett mycket bra samtal med Hizbollah om upphördande av beskjutning.

Iraniskt allianssystem utökar dock sina åtgärder genom att aktivera andra fronter som Bab al-Mandabsundet, vilket ytterligare komplicerar den regionala situationen och understrukped de sammanflätade intressen mellan konflikterna i Libanon och de bredare geopolitiska förhållandena mellan USA, Iran och deras respektive allierade





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