Födelsedagspeng från svärmormor ledde till spärrat konto - unga paret i chock

Sumaya Karlsson fick 500 kronor av sin svärmormor i födelsedagspresent via Swish. Handelsbanken spärrade hennes konto misstänkt för penningtvätt. Nu lever paret på en lön och upplever stor stress.

Förra veckan firade Sumaya Karlsson från Stockholm sin 23-årsdag. På onsdagen gick hon på kafé för att köpa frukost inför arbetsdagen. Men när hon skulle betala med sitt kort gick det inte.

Hon försökte igen, men betalningen nekades. Sumaya blev förvirrad och ringde banken. Då fick hon beskedet: hennes konto hade spärrats. Hon stod i kö i 30 minuter och blev sedan slussad till olika avdelningar.

Ingen kunde ge henne något svar. Det var först efter flera dagar, när hon personligen gick till Handelsbankens kontor, som hon fick veta orsaken. Banken hade uppmärksammat en transaktion på 500 kronor som de inte förstod syftet med. Transaktionen var en Swish-betalning från Sumayas svärmormor, som har samma efternamn som Sumaya.

Beloppet kom in på Sumayas födelsedag och var helt enkelt en födelsedagspresent. Men banken tolkade det som misstänkt penningtvätt och spärrade kontot. Sumaya och hennes man Denniz Karlsson, 25, är chockade. De har nu bara en lön att leva på, vilket har lett till enorm stress och oro.

Denniz har diabetes och behöver löpande utgifter för sin hälsa. De har satt alla inköp på paus. Ingen av dem har särskilt hög lön; pengarna räcker precis till månadens utgifter men inte till sparande. Sumaya förstår inte varför banken inte kunde dra slutsatsen att en Swish från en släkting med samma efternamn på födelsedagen med stor sannolikhet är en gåva.

Hon känner sig kränkt och misstrodd. Handelsbanken försvarar sig med att de enligt lag måste hantera risker kopplade till betalningar och överföringar. John Zanchi, pressansvarig på Handelsbanken, skriver i ett mejl att banken är skyldig att stoppa betalningar som strider mot villkoren eller som kan vara kopplade till finansiell brottslighet som penningtvätt eller bedrägeri. Han framhåller att analyserna görs för att skydda kunderna, men att vad som är avvikande är individuellt.

Det kan vara en enstaka betalning, summan eller mönstret. Men för Sumaya och Denniz känns det som en överreaktion. De planerar att gå till banken igen nästa vecka för att få en statusuppdatering. Händelsen har fått stor uppmärksamhet i sociala medier där många ifrågasätter bankens agerande.

Experter påpekar att penningtvättslagen är omfattande och att banker ibland kan vara överdrivet försiktiga, vilket drabbar vanliga kunder. Samtidigt är det en balansgång mellan att förhindra brott och att inte skapa onödiga problem för ärliga människor. För Sumaya och Denniz handlar det nu om att få tillbaka tillgången till sina pengar snabbt. De hoppas att banken snart inser misstaget och återställer kontot.

Tills dess lever de på en tajt budget och försöker hålla stressen i schack





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