Fokus söker Sociala Medieredaktör: Forma Framtidens Journalistiska Räckvidd

Fokus, ett ledande svenskt nyhetsmagasin, söker en passionerad sociala medieredaktör. I denna roll får du chansen att påverka hur Fokus kvalitetsjournalistik når ut till en bred publik. Ansök nu!

Fokus, ett svenskt nyhetsmagasin med fokus på analys, fördjupning och journalistik, söker en engagerad sociala medier edaktör. Magasinet strävar efter att ta läsaren på allvar och bevakar noggrant politik, samhälle och kultur. Fokus undviker inte att ta sig an svåra frågor och ämnen som ofta väcker debatt, däribland migration, identitetspolitik och bredare samhällsutveckling.

Denna position erbjuder en unik möjlighet att forma hur Fokus journalistik når ut till en bredare publik, bibehållande integritet och trovärdighet. Som sociala medieredaktör kommer du att spela en central roll i att maximera räckvidden för Fokus journalistik i en mängd sociala kanaler, inklusive Instagram, Facebook, X (tidigare Twitter) och Youtube. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med webbredaktören och övriga redaktionen, vilket innebär att du blir en nyckelperson i hur analyser, reportage och poddar paketeras och presenteras för en digital publik. Samtidigt kommer du att samarbeta med marknadsavdelningen för att effektivt öka räckvidden för diverse kampanjer och marknadsföringsinsatser.\Arbetsuppgifterna är mångfacetterade och kräver en stark förmåga att förstå innehållsstrategier i olika sociala medieflöden. Du kommer att vara ansvarig för att planera, producera och publicera innehåll som engagerar och når ut brett. Detta inkluderar att skapa visuellt tilltalande material som grafik, korta videor, reels, animationer och fängslande textformat. En viktig del av rollen är att säkerställa att tonaliteten och uttrycket i allt material överensstämmer med Fokus varumärke och journalistiska värderingar. Du kommer också att noggrant följa nyhetsläget och identifiera de tillfällen då Fokus bör vara synligt och aktivt i sociala medier. Arbetsuppgifterna omfattar även att driva arbetet med att öka räckvidden och närvaron i sociala medier, ansvara för Meta-annonsering och löpande optimera prestandan genom A/B-testning. Analys av data och uppföljning av resultat är essentiellt för att fatta välgrundade beslut och optimera strategier. Du kommer att hålla dig uppdaterad om aktuella trender, men samtidigt ha förmågan att bedöma vad som passar Fokus journalistiska profil och målgrupp.\För att lyckas i denna roll krävs en stark redaktionell förankring och förmåga att samarbeta effektivt med redaktörer, reportrar och webbredaktörer. Du förväntas bidra med kreativa idéer om hur Fokus journalistik bäst kan paketeras för sociala medier och föra in insikter från publiken till redaktionen. Du kommer att stötta PR- och varumärkespositionering i sociala kanaler, och aktivt samverka med marknadsavdelningen vid kampanjer och större satsningar. En viktig del av rollen är att hantera dialogen med följare på ett professionellt och förtroendeskapande sätt. Fokus söker en kandidat som inte bara vill skapa klick, utan också bidra till att bygga en lojal publik som återkommer regelbundet. Den ideala kandidaten har minst två års redaktionell erfarenhet, ett genuint intresse för samhällsfrågor och en passion för Fokus journalistik. Erfarenhet av att arbeta med kontroversiella eller komplexa ämnen är en fördel, liksom dokumenterad erfarenhet av sociala medier, gärna inom journalistik eller media. Du bör vara välbekant med Meta-annonsering och datadriven optimering, samt ha god känsla för rörligt innehåll och visuellt berättande. Förståelse för nyhetsvärdering och förmågan att agera snabbt utan att kompromissa med kvaliteten är också avgörande. Kunskaper om plattformar som Instagram, Facebook, X och Youtube är ett krav. Detta är en fantastisk möjlighet att påverka formen, räckvidden och arbetssättet för Fokus journalistik, och att arbeta med journalistik som präglas av djupgående analys, perspektiv och relevans





Sociala Medier Journalistik Nyheter Redaktör Media

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA-börserna stängde på grönt efter volatil dag, fokus på Irans spänningar och hållbart jordbrukUSA-börserna avslutade handelsdagen på plus trots spänningar mellan USA och Iran. Samtidigt presenteras Hasta Gårds ekologiska och regenerativa livsmedelssystem, som fokuserar på att stärka jordens bördighet och skapa ett mer hållbart jordbruk.

Kommer jag slippa bråka med mina barn om skärmtid nu?Domen är ett första steg mot ett nytt landskap på sociala medier.

Prisjakt oförändrat trots kritik, AIs framfart och AI-PC:er i fokusPrisjakts vd försvarar bolagets agerande. Samtidigt visar en undersökning på ökad AI-mognad i organisationer och Intel lyfter fram AI-PC:ers roll för effektivitet, säkerhet och offentlig sektor.

Champions League-kvartsfinaler i fokus: Arsenal, Real Madrid och Barcelona i hetluftenEn sammanfattning av de senaste nyheterna inom europeisk fotboll, med fokus på Champions League-kvartsfinaler, spelarövergångar, tränarfrågor och nationella lag. Arsenal förbereder sig för Sporting, Real Madrid och Barcelona är också i hetluften. Samtidigt diskuteras spelarprestationer, taktiska val och framtida mål.

Grekland förbjuder sociala medier för barnGrekland inför ett förbud mot sociala medier för barn under 15 år. Premiärministern Kyriakos Mitsotakis motiverar beslutet med att det ska…

Nya greppet i Borås för bättre mående – detoxa sociala medierDetoxa dina sociala medier och minska din skärmtid. Det har varit det kontroversiella uppdraget för klass 9A på Internationella Engelska skolan i Borås. – Först var det lite jobbigt, man är ju ganska fast i mobilen, säger eleven Jana Shagala.

