Folkfest när Mexiko vann VM-premiären - oroligt utanför arenan

Mexiko inledde VM 2026 med en 2-0-seger mot Sydafrika på Aztecastadion, trots demonstrationer och kravaller utanför arenan. Matchen präglades av tidiga mål, tre röda kort och en stämningsfull läktarupplevelse.

MEXIKO CITY. Världsmästerskapet i fotboll 2026 inleddes med en dramatisk premiär på Aztecastadion i Mexiko . Trots omfattande demonstrationer och protester utanför arenan kunde matchen genomföras och värdnationen Mexiko besegrade Sydafrika med 2-0.

Stämningen på läktarna var elektrisk, med över 80 000 åskådare som skapade en folkfest. Redan efter åtta minuter gjorde Julian Quiñones mål och Mexiko dominerade spelet. I andra halvlek utökade Raúl Jiménez ledningen till 2-0. Matchen blev historisk inte bara för segern utan också för de tre röda kort som delades ut, vilket är rekord för en VM-premiär.

Utanför arenan hade tusentals demonstranter samlats för att protestera mot regeringens politik och kravaller bröt ut med polis, men de flesta supportrarna hade redan tagit sig in. Bland åskådarna fanns Gustavo Jiménez från Guadalajara som har sett åtta VM och minns särskilt Maradonas soloräd 1986. Han uttryckte glädje över att fotbollen segrade trots oroligheterna. Endast omkring 150 sydafrikanska supportrar fanns på plats, men de var entusiastiska trots förlusten.

Sphephelo Sithole från Sydafrika noterade att deras lag höll emot bra men inte kunde matcha Mexikos intensitet. Matchen markerar en viktig start för turneringen och visar på fotbollens kraft att ena människor, även i svåra tider. Arrangemanget har dock kritiserats för att inte hantera de sociala spänningarna i landet, och flera fackförbund hotade att stoppa matchen. Trots detta blev premiären en framgång rent sportsligt, med en tydlig seger för hemmalaget och en festlig atmosfär som imponerade på de flesta besökare.

Förhoppningsvis kan resten av mästerskapet fortsätta i samma anda, med fokus på fotbollen och gemenskapen





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