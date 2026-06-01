Folkhälsomyndigheten: Lägg undan mobilen med barnen

Folkhälsomyndigheten uppmanar vuxna att minska mobilanvändningen i barnens närvaro och införa mobilfria zoner i hemmet. Små förändringar kan förbättra samspelet och barnets vanor.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu vuxna att lägga undan mobiltelefonen när de umgås med sina barn. Myndigheten rekommenderar även att familjer inför gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som till exempel i sovrummet eller vid matbordet.

- Barn påverkas inte bara av vad vuxna säger, utan också av vad vuxna gör. Därför kan små förändringar i vardagen göra skillnad både för samspelet här och nu och för barnets egna vanor över tid, säger Helena Frielingsdorf, psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande. Studier visar att barn och ungdomar allt oftare upplever att föräldrar är distraherade av sina mobiler under samtal och gemensamma aktiviteter. Detta kan leda till känslor av utanförskap och minskad självkänsla hos barnet.

Samtidigt riskerar barn att själva utveckla ett ohälsosamt skärmbeteende om de ser sina föräldrar ständigt upptagna med telefonen. Forskning från bland annat University of Michigan har visat att barn som upplever att deras föräldrar är distraherade av mobilen har högre risk för beteendeproblem och lägre emotionell reglering. För att motverka detta föreslår Folkhälsomyndigheten flera konkreta åtgärder. Förutom mobilfria zoner och tider rekommenderas att föräldrar aktivt visar intresse för barnens aktiviteter utan att samtidigt kolla telefonen.

Att ha gemensamma stunder utan skärmar, som måltider eller lek, stärker relationen och ger barnet signalen att det är prioriterat. Myndigheten betonar också vikten av att vuxna föregår med gott exempel - om föräldrar har en balanserad skärmtid är det mer sannolikt att barnen följer efter. Det är inte bara i hemmet som mobilen kan störa samspelet. Även i offentliga miljöer, som på lekplatsen eller i kollektivtrafiken, kan föräldrars mobilvanor påverka barn.

Sociala medier och snabbmeddelanden gör att vi lätt fastnar i en ständig uppkoppling, men genom att aktivt välja bort mobilen i vissa situationer kan vi skapa bättre förutsättningar för närvaro och kommunikation. Helena Frielingsdorf påpekar att även korta avbrott från skärmen - som att lägga undan den under middagen eller vid läggning - kan ha stor positiv effekt.

Föräldrar som kämpar med att begränsa sin egen skärmtid kan prova att sätta timers eller placera mobilen i ett annat rum under vissa aktiviteter. Det handlar om att göra medvetna val för att prioritera barnen. Många barn beskriver att de känner sig mer sedda och uppskattade när föräldrar lägger ifrån sig mobilen helt. En enkel regel kan vara att varje dag ha minst 30 minuter oavbruten tid tillsammans utan digitala distraktioner.

Sammanfattningsvis visar rekommendationen att en liten förändring i föräldrars beteende kan få stora positiva effekter för barnets välmående och framtida vanor. Genom att skapa en miljö där mobilen inte dominerar samvaron, kan vi bygga starkare band och ge barnen en tryggare uppväxt. Folkhälsomyndigheten kommer under året att följa upp hur implementeringen av dessa råd fungerar i svenska hem





