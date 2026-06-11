Football World Cup 2026 News and Updates

Stay updated with the latest news and updates from SVT's news coverage of the FIFA World Cup 2026 in the USA, Canada, and Mexico. The tournament starts on Thursday, June 11, and ends on Sunday, July 19.

Följ SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA , Kanada och Mexiko. VM pågår torsdag 11 juni – söndag 19 juli. Dagen är kommen! I dag startar fotbolls-VM 2026!

Öppningsmatchen spelas mellan Mexiko och Sydafrika på Aztekastadion i Mexico City klockan 21.00. En match som sänds i TV4. Donald Trump kommer inte att närvara när USA premiärspelar i VM. Presidenten representeras i stället av utrikesminister Marco Rubio – som ska prata affärer med VM-motståndaren Paraguay.

I samband med USA:s premiärmatch mot Paraguay, i Los Angeles natten mot lördag svensk tid, ska Rubio träffa Paraguays president Santiago Pena för att diskutera samarbete inom en rad områden som regional säkerhet och handel. Internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino har sagt att han förväntar sig att den amerikanske presidenten ska dela ut segerpokalen den 19 juli. En ny träning för Sverige på FC Dallas Stadium när fem dagar (svensk tid) till VM-premiären mot Tunisien återstår.

På dagens pass, öppen 15 minuter för media, saknas Gabriel Gudmundsson återigen. Han missade gårdagens träning på grund av att han var ’krasslig’, enligt presschef Petra Thorén. – Han håller sig för sig själv, som man bör göra när man är krasslig. Han är kvar på hotellet, säger hon.

– Han har lätta sjukdomssymptom, jag kommer inte att gå in på vad det är för ’lätta sjukdomssymptom’. – Jag är inte lagets läkare. Vi kommer inte att gå in på enskilda spelares hälsotillstånd. Argentina slog Island med 3-0 i sitt VM-genrep under onsdagen.

Efter matchen uppstod ett speciellt möte mellan MFF-spelaren Daniel Gudjohnsen – och Lionel Messi. Enligt ESPN ska Messi ha blivit chockad när isländaren berättade att han var son till den tidigare Barcelona-spelaren Eidur Gudjohnsen, som var lagkamrat med Messi mellan 2006 och 2009. Japans skadade stjärna får mentorroll under VM Takumi Minamino är korsbandsskadad och missar VM. Men den japanske mittfältsstjärnan kommer ändå vara med laget under världsmästerskapet i Nordamerika.

– Jag är glad att ansluta till gruppen. Jag hoppas kunna ge så mycket stöd jag kan genom att dela personliga erfarenheter och komma in med mitt eget sätt att arbeta, säger Minamino, som till vardags spelar i Ligue 1-klubben AS Monaco. Takumi Minamino var en nyckelspelare för Japan i VM-kvalet. Han har 73 landskamper på meritlistan och har gjort 26 mål.

Lionel Messi har kämpat med en muskelskada i sitt vänstra lår under de senaste veckorna. Messi byttes in i den 70:e minuten och slog till bara 45 sekunder senare. Han satte en straff till 2–0. – Vi var oroliga för några dagar sedan, men i dag är vi mycket lugnare.

Vi har fått spelare tillbaka som visar att de är i form och det var precis det vi så gärna ville, säger förbundskaptenen Lionel Scaloni. Värmen i Dallas, där Sverige har sitt camp under VM, har varit en snackis hittills under uppladdningen inför fotbolls-VM. När spelarna idag sprang ut på sitt tredje träningspass på FC Dallas Stadium visade termometern en bra bit över 30 grader Celsius. Förbundskapten Graham Potter passade då på att iklä sig i Texasstil.

Det svenska herrlandslaget i fotboll är i full gång med uppladdningen inför VM-premiären mot Tunisien





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