För arbetskraftsinvandring krävs mer än bara kollektivavtal

LO driver frågan om en behovsprövad arbetskraftsinvandring och anser att krav på kollektivavtal inte är tillräckligt för att tillåta arbetskraftsinvandring.

För att tillåta arbetskraftsinvandring krävs mer än bara kollektivavtal, enligt LO. Mattias Schulman och Johan Enfeldt skriver en replik till Juan Fonseca, som beskriver konsekvenserna av regelverket för arbetskraftsinvandring.

LO har varnat för dessa konsekvenser sedan Reinfeldt och MP öppnade gränserna för arbetskraftsinvandring. Människor har utnyttjats och kommit i kläm. Därför driver LO frågan om en behovsprövad arbetskraftsinvandring. När en arbetsgivare vill rekrytera arbetskraft från ett land utanför EU, eller när en arbetstagare utanför Europa ska beviljas ett arbetstillstånd i Sverige, anser LO att en myndighet först ska pröva om det finns behov att utöka utbudet av arbetskraft.

Reglerna för arbetstillstånd bygger idag på ett lönekrav, med en rad undantag. Statens roll är inte att sätta ett lönegolv, utan detta borde hanteras inom ramen för den svenska modellen, där fackförbund och arbetsgivare tillsammans kommer överens om vilka löner som ska gälla. Den svenska kollektivavtalsmodellen är framgångsrik, men den är inte lämplig att använda för att reglera arbetskraftsinvandring. Regelverket för uppehållstillstånd är en migrationspolitisk - och inte en arbetsrättslig - fråga.

LO anser att Sverige behöver ett regelverk för arbetskraftsinvandring som bygger på att en myndighet gör en behovsprövning av arbetskraftsbehovet och att arbetsmarknadens parter bjuds in och är en del i denna bedömning. Krav på kollektivavtal i praktiken innebär fri arbetskraftsinvandring till 90 procent av den svenska arbetsmarknaden. Nästan fyra miljoner arbetstagare jobbar på arbetsplatser som har kollektivavtal. Arbetsmarknaden påverkas, som andra marknader, av utbud och efterfrågan.

Om arbetsgivaren, genom att få möjlighet att rekrytera från länder utanför EU, tillåts öka utbudet av arbetskraft kommer lönerna att pressas ned. Det är enkel matematik, och det gäller särskilt när det ökade utbudet av arbetskraft kan tvingas acceptera sämre villkor för att komma åt ett eftertraktat uppehållstillstånd. Måste vi göra en maktanalys.

När utbudet av arbetskraft vidgas till hela världen kommer den arbetsgivare som så önskar lätt att kunna välja bort arbetssökande som vet sina rättigheter och är med i facket. I stället för en LO-ansluten snickare som redan finns på svensk arbetsmarknad kan arbetsgivaren anställa någon från ett land med lägre standard. Med arbetstillståndet i arbetsgivarens händer skapas också en obalans där arbetstagaren inte kan försvara sina rättigheter.

Vi rekommenderar alla att läsa om hur arbetstagare från tredje land, med arbetstillstånd och jobb med villkor enligt kollektivavtal, har tvingats betala ockerhyror för de boenden som arbetsgivaren tillhandahåller. Kollektivavtal är avgörande för svensk arbetsmarknad, och självklart ska alla arbetskraftsinvandrare ha löner och villkor som är minst lika bra som vad som framgår av kollektivavtalen. Det är vår roll som facklig organisation att säkra det för alla som har ett arbetstillstånd.

Vilka som ska få ett arbetstillstånd, till vilka arbetsgivare och till vilka yrken, är en annan sak. LO anser att arbetstillstånd ska utfärdas där det råder brist på arbetskraft och att behovsprövningen ska göras av en myndighet. Och behovsprövning handlar alltså om att bedöma om det finns behov av att utöka utbudet av arbetskraft till världen utanför EU.

Det i kombination med att arbetsmarknadens parter bjuds in och är en del i denna bedömning borgar för ett mer robust och träffsäkert system





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Arbetskraftsinvandring Kollektivavtal LO Behovsprövning Arbetsmarknad

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