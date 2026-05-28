Pontus Andersson Garpvall, riksdagsledamot och ledamot i justitieutskottet, skriver om de politiska reformer som har genomförts inom kriminalpolitiken och hur de har bidragit till att skjutningarna i Sverige har minskat med 75 procent. Han nämner också de viktiga reformerna som ungdomsrabatten bort för grova brott och reglerna för villkorlig frigivning. Pontus Andersson Garpvall menar att risken för återfall i brott minskar ju äldre en person blir och att de politiska reformer som har genomförts inom kriminalpolitiken har varit framgångsrika.

För att Sverige ska bli tryggare krävs förebyggande insatser, skärpta lagar och bättre verktyg för polis och andra myndigheter som bekämpar brott. Det skriver Pontus Andersson Garpvall , riksdagsledamot och ledamot i justitieutskottet.

Han menar att förebyggande insatser och straffskärpningar inte är ettdera eller, utan båda delar kan vara viktiga för att skapa en tryggare samhälle. Sedan det tidigare regeringen lämnade makten har skjutningarna i Sverige minskat med 75 procent, från att ha varit på ständig uppgång i över ett decennium. Det är en utveckling som Pontus Andersson Garpvall är övertygad om beror på de politiska reformer som har genomförts inom kriminalpolitiken. En av de viktigaste reformerna är ungdomsrabatten bort för grova brott.

Det betyder att en 18-åring nu döms som en vuxen och straffen har blivit hårdare för unga som begår allvarliga brott. Reglerna för villkorlig frigivning har också ändrats, så att man måste sitta av minst tre fjärdedelar av sitt straff innan man kan släppas fri. Dessutom släpps inte någon som Kriminalvården bedömer har hög risk att begå nya brott.

År 2023 fördubblades minimistraffet för grovt vapenbrott och från och med april är det även möjligt att dömas till förvaring - ett straff utan bestämd tidsgräns - för den som anses ha stor risk att återfalla i brott. Det är en stor skillnad jämfört med för fem år sedan, då minimistraffet var ett år och villkorlig frigivning kunde ske redan efter åtta månader.

Pontus Andersson Garpvall menar att risken för återfall i brott minskar ju äldre en person blir och att de politiska reformer som har genomförts inom kriminalpolitiken har varit framgångsrika. Han nämner också att polisens möjlighet att avlyssna gängkriminella i förebyggande syfte har förhindrat flera mord innan de hunnit begås och att polisen nu kan beslagta ägodelar från kriminella, vilket har lett till att egendom för hundratals miljoner kronor har tagits om hand.

Det skickar en tydlig signal till unga: den kriminella vägen lönar sig inte





