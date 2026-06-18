Föräldrar behåller vårdnad efter IVF-förväxling

Ett par som fick fel barn efter en provrörsbefruktning har nått en överenskommelse med de biologiska föräldrarna och får behålla vårdnaden.

Det amerikanska paret Tiffany Score och Steven Mills från New York hamnade i ett etiskt och juridiskt dilemma efter en provrörsbefruktning på en fertilitetsklinik. När deras dotter Shea föddes 2019 märkte de snart att barnets utseende inte överensstämde med deras eget.

Ett DNA-test bekräftade att flickan inte var deras biologiska barn - kliniken hade förväxlat embryon. Den chockerande upptäckten ledde till en omfattande utredning och en rättslig process för att fastställa vårdnaden. Paret, som redan hade en djup emotionell bindning till flickan, ställdes inför ett svårt val: att lämna ifrån sig barnet eller kämpa för att behålla henne. Efter flera års förhandlingar och med stöd av de biologiska föräldrarna, som identifierades genom DNA-spårning, nåddes en överenskommelse i domstol.

Score och Mills får permanent vårdnad om Shea, medan de biologiska föräldrarna har rätt till kontakt och information om barnets utveckling. I ett gemensamt uttalande sa paret: 'Det finns bara en sak som är lika säker i dag som den var den dag vår dotter föddes - vi kommer att älska och vara det här barnets föräldrar för alltid.

' De biologiska föräldrarna uttryckte lättnad över att dottern växer upp i en kärleksfull miljö, men framhöll att situationen väcker svåra frågor om ansvar och etik inom fertilitetsbehandling. Fallet har väckt internationell uppmärksamhet och satt fokus på säkerhetsrutiner vid IVF-kliniker. Experter påpekar att embryoförväxlingar är extremt sällsynta men kan få förödande konsekvenser för alla inblandade. Många länder har nu skärpta regler för spårbarhet av könsceller och embryon.

För Tiffany Score och Steven Mills innebär beslutet en möjlighet att gå vidare, men resan har satt djupa spår. De hoppas att deras historia kan bidra till att förhindra liknande misstag i framtiden.

'Vi är tacksamma för att vår dotter är frisk och älskad, och vi kommer alltid att vara hennes föräldrar', avslutade de. Samtidigt pågår en civilrättslig process mot fertilitetskliniken som orsakade förväxlingen. Paret kräver skadestånd för den psykiska påfrestningen och de kostnader som uppstått. Kliniken har uttryckt djup ånger och lovat att genomföra omfattande förbättringar av sina rutiner.

Fallet har även lett till en debatt om hur långt föräldrars rättigheter sträcker sig när det gäller barn som inte är genetiskt deras. Juridiska experter menar att utfallet i detta fall kan bli vägledande för framtida tvister. För Shea, som nu är fyra år, fortsätter livet som vanligt i en trygg hemmiljö, omedveten om turbulensen kring hennes ursprung





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