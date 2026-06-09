Föräldratidning levererades 19 år efter beställning - barnen hann bli vuxna

Paul Edwards beställde ett magasin 2007 som äntligen kom med posten - nästan två decennier försenat. Hans barn är nu vuxna och har flyttat hemifrån.

Paul Edwards, en 52-årig britt, beställde 2007 ett exemplar av föräldramagasinet Mother & Baby. Hans dotter var då 18 månader och hans son väntades inom några månader.

"Precis som många nyblivna föräldrar prenumererade jag på saker som gav råd, erbjudanden och tips på aktiviteter med barnen", berättar Edwards för BBC. Magasinet kom dock aldrig fram - förrän 19 år senare, i fredags, då det plötsligt dök upp i hans brevlåda.

"Jag är inte säker på att vi ens insåg att det aldrig kom. Sedan kom det bara med posten", säger Edwards. Det hade gått nästan två decennier sedan beställningen. Royal Mail, det brittiska postföretaget, bifogade en lapp där de bad om ursäkt för "eventuella besvär som orsakats" av förseningen.

Edwards skrattar åt formuleringen: "Det som verkligen fick mig att skratta var ursäkten för 'eventuella besvär', för mina två barn har nu flyttat hemifrån.

" Barnen, nu 18 och 20 år gamla och universitetsstudenter, tyckte att händelsen var "helt bisarr". En talesperson för Royal Mail kommenterade att tidningen troligen hade "lagts tillbaka i postsystemet av någon" på något sätt.

"Men som tur var var detta inte så viktigt", säger Edwards filosofiskt. Händelsen har väckt uppmärksamhet i sociala medier och blivit en symbol för postala missöden, men för Edwards är det mest en rolig anekdot. Han reflekterar över hur föräldraskapet förändrats: när han beställde tidningen var det med småbarn, nu är barnen vuxna och han har gått vidare.

"Det är nästan som en tidskapsel", säger han. "Den påminner mig om en helt annan fas i livet. " Magasinet innehåller artiklar om amning, barnsjukdomar och lektips - saker som var aktuella för nästan 20 år sedan. Edwards bläddrade igenom det med nostalgi och insåg hur mycket som förändrats inom barnomsorg och föräldraskap.

"Råden är föråldrade, men det är ändå charmigt", konstaterar han. Royal Mail har inte gett någon närmare förklaring till varför tidningen fastnat i systemet, men bekräftar att liknande fall inträffar ibland.

"Det är ovanligt men inte unikt", säger en talesperson. För Edwards är det en historia han kommer att berätta för sina barnbarn - om de får några.

"Just nu är barnen fokuserade på sina studier, men vem vet? Kanske beställer de en tidning en dag och får vänta lika länge", skrattar han. Händelsen har också fått andra att dela liknande upplevelser på nätet. Många berättar om paket som försenats i åratal, men sällan upp till 19 år.

Experter menar att det kan bero på mänskliga misstag när paket hamnar i glömda hyllor eller på fel terminaler.

"Postsystem är komplexa, och ibland faller saker mellan stolarna", säger en logistikexpert. För Edwards är det dock bara en rolig kuriositet. Han har nu fullbordat sin prenumeration - 19 år försenad - och skämtar om att han kanske borde beställa ett nummer till för att se om det kommer ännu snabbare





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Postförsening Föräldratidning Royal Mail Nostalgi Brittisk Humor

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