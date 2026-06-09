Förbättringar av busstrafiken i Gävle: påstigning i alla dörrar och nya bytespunkter

En artikel som diskuterar förslag för att effektivisera kollektivtrafiken i Gävle, inklusive påstigning i alla dörrar, bättre förarbyten och fler bytespunkter för att minska restider och öka komforten.

För att förbättra kollektivtrafiken i Gävle föreslås en rad förändringar som syftar till att effektivisera busstrafiken och minska restiderna. En av de viktigaste åtgärderna är att införa påstigning i alla dörrar, vilket redan testats i flera svenska städer med gott resultat.

I Stockholm, Göteborg, Örebro, Linköping och Norrköping har detta system visat sig minska tiden bussen står stilla vid hållplatserna avsevärt. Genom att låta passagerare stiga på även i bakdörrarna sprids belastningen jämnare i bussen, och resenärerna slipper trängas vid framdörren. För att systemet ska fungera krävs dock att biljetter kan visas inne i bussen, inte bara vid föraren, samt att fler kontrollanter finns tillgängliga för att minska plankning.

Ett annat problem som resenärer ofta stöter på är långa väntetider vid förarbyten. När en bussförare avslutar sitt pass och en ny tar över, kan det dröja länge innan bytet är klart. Under tiden står bussen stilla, ofta med motor igång, och passagerare tvingas vänta i kylan. Detta är frustrerande och ineffektivt.

Genom att effektivisera förarbytena, till exempel genom att schemalägga dem vid ändhållplatser med bättre faciliteter, kan man minska dessa förseningar. Utöver detta finns ett behov av att omstrukturera busslinjenätet i Gävle. Rådhustorget, som idag är en central knutpunkt, är ofta överbelastat med både bussar och biltrafik. Genom att skapa fler bytespunkter i staden, som Hamntorget, Sjukhuset, Västra Vägen, Polhemsskolan och en ny hållplats vid Kvarnparken (där linje 15 tidigare gick), skulle trafikflödet kunna spridas ut.

Detta skulle minska trängseln och göra resandet smidigare. Fler bussgator och bussfiler skulle också bidra till att förkorta restiderna och göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Sammanfattningsvis finns det flera åtgärder som kan förbättra kollektivtrafiken i Gävle. Genom att införa påstigning i alla dörrar, effektivisera förarbyten och skapa fler bytespunkter kan man minska restiderna och öka komforten för resenärerna.

Erfarenheter från andra städer visar att dessa förändringar är genomförbara och ger positiva resultat. Det är nu upp till kommunen och de ansvariga att ta till sig dessa idéer och implementera dem för att möta resenärernas behov och förbättra stadsmiljön. En effektivare kollektivtrafik gynnar inte bara de som åker buss, utan även hela samhället genom minskad trängsel och lägre utsläpp





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Buss Kollektivtrafik Gävle Påstigning Bytespunkter

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