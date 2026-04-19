Förbi papperet: Cybersäkerhetslagen som ett stresstest för verklig beredskap

En ny cybersäkerhetslag ställer skärpta krav på incidenthantering och rapportering. Men experter menar att lagen i grunden handlar om att testa organisationers verkliga motståndskraft och beslutsförmåga under press, bortom formella policydokument.

Klockan slår 07.43 en tisdagsmorgon. Flera affärskritiska system har plötsligt slutat fungera, och IT-avdelningen upptäcker tecken på en pågående ransomware-attack. Paniken börjar sprida sig – vad gör man nu? Ska systemen stängas ner omedelbart, trots att det kan stoppa hela verksamheten? Vem har befogenhet att fatta ett sådant drastiskt beslut? Och när måste myndigheter informeras?

Det är i sådana akuta ögonblick som många organisationer tappar fart och handlingskraft. Shadi Domat, verksam på it- och cybersäkerhetsbolaget itm8, konstaterar att trots att tekniska verktyg och policydokument ofta finns på plats, uppstår oväntad osäkerhet kring mandat och ansvar när incidenten väl inträffar.

Den nya cybersäkerhetslagen, som baseras på EU:s NIS2-direktiv, innebär striktare krav på hur organisationer ska hantera och rapportera incidenter. Men enligt Shadi Domat är lagens djupare innebörd något mer fundamentalt. Han beskriver den som ett avancerat stresstest av organisationens verkliga motståndskraft. Många företag uppvisar i teorin tydliga processer och robusta styrdokument, men verkligheten under en incident avslöjar snabbt om dessa beslutsvägar faktiskt fungerar i praktiken. Han betonar att de största förlusterna sällan sker i den tekniska infrastrukturen, utan snarare under den första kritiska timmen när organisationen kämpar med att fastställa vem som har befogenhet att fatta nödvändiga beslut.

Varje timme som passerar utan ett tydligt mandat kan bli kostsam, särskilt när man måste avgöra om system ska isoleras, stängas ner eller fortsätta vara aktiva.

Ett genomgående mönster som Shadi Domat observerar i sitt arbete med ledningsgrupper är en skenbar känsla av kontroll – organisationen har investerat i säkerhetslösningar, omfattande dokumentation och arbetat med efterlevnad (compliance), men har aldrig provat hur allt samverkar under verklig press. Det finns en påtaglig skillnad mellan att uppfylla krav på papper (compliance) och att ha en genuin förmåga att hantera en incident (resiliens). När ledningsgrupper för första gången övar på olika scenarier uppstår ofta en överraskning. Om man frågar en ekonomichef, en verkställande direktör och en säkerhetsansvarig hur en specifik incident ska hanteras, kan man få tre helt olika svar. För att transformera dessa formella dokument till verklig beredskap behöver organisationer aktivt tydliggöra ansvarsfördelning och beslutsvägar.

Shadi Domat lyfter fram tre nyckelfrågor som ofta avslöjar en organisations verkliga beredskap: Vem är det som tar de avgörande besluten under den första timmen av en cyberincident? Vilka realistiska scenarier har ledningen faktiskt övat under det senaste kvartalet? Och vilka system och processer är absolut kritiska för verksamheten, hur snabbt måste de återställas, och vilka reservrutiner finns på plats för att upprätthålla verksamheten under tiden? När man samlar nyckelpersoner i samma rum och noggrant går igenom verksamhetens alla aspekter, blir det snabbt uppenbart var oklarheter och interna ”silos” existerar.

Cybersäkerhetslagen syftar i grunden till att höja säkerhetsmognaden inom organisationer. Men det är inte de välskrivna policydokumenten som avgör hur en incident slutar. När ransomware sprider sig obehindrat eller affärskritiska system låses, är det inte dokumentationen som avgör utfallet. Enten finns beslutsförmågan inom organisationen – eller så gör den det inte, avslutar han. itm8 är en nordisk IT-partner som arbetar för att stärka organisationers konkurrenskraft genom digital utveckling och erbjuder tjänster inom cybersäkerhet, molnlösningar, infrastruktur och digital transformation





